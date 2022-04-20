Медикам Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит довелося провести оперативне втручання з формування кукси однорічному малюку, якому домашній кролик відкусив вказівний палець.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що доки мама хлопчика Наталія годувала курей, однорічний Юрчик пропхав крізь сітку клітки з кроликами свій пальчик, який тваринка, на жаль, відкусила.

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– Ми якраз поралися по господарству і Юрчик був зі мною. Я відволіклася, щоб погодувати курей, а він у цей час пропхав пальчик до кроликів, хоча раніше такого ніколи не робив, – розповіла засмучена жінка.

За її словами, це було дуже страшно, було багато крові, але, на щастя, швидка допомога приїхала одразу і дитину з мамою доставили в Охматдит.

На жаль, врятувати пальчик дитині не вдалося. Хірурги провели оперативне втручання з формування кукси.

Юрчик, дуже ввічливий і спокійний хлопчик, зараз відчуває себе добре.

Лікарі нагадують батькам, щоб вони були уважнішими і пильніше стежили за маленькими дітьми, щоб не допустити дитячого травматизму, на жаль, з незворотними наслідками.

Джерело: Львівський Охматдит