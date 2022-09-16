Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поделились рекомендациями, как действовать, если ребенок увидел или услышал что-то шокирующее, страшное.

— К сожалению, наши дети тоже видят страшное лицо войны, наравне со взрослыми переживают этот ужас и могут стать свидетелями шокирующих событий. Мы должны помочь им справиться с этим, — призывают специалисты.

Как помочь испуганному ребенку:

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ни в коем случае не ругайте ребенка за его испуг. Страх у детей не поддается контролю и проявляется на физическом уровне – плаксивость, нарушение сна и аппетита, нервные тики, заикание;

если вы увидели, что ребенок сильно испуган, успокойте его, крепко обнимите, согрейте своим телом, погладьте по спинке – это поможет снять напряжение;

пусть ребенок плачет, если ему это нужно. Не останавливайте, не заговаривайте, дайте выплакаться, просто будьте рядом и показывайте свою любовь;

обсуждайте с ребенком то, что он увидел. Проговорите за ребенка то, что он не может сформулировать сам. Если страх выпустить наружу, как воздух из шарика, он теряет свою силу;

во время разговора с ребенком говорите медленно и обязательно делайте паузы, чтобы ребенок мог вас понять, а вы – держать чувства под контролем;

часто одного разговора недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности произошедшего. Главное – поддерживайте ребенка каждый раз, когда он вспоминает случившееся и хочет поговорить об этом;

рассказывайте ребенку о своих чувствах и страхах. Не пытайтесь убедить его в том, что на самом деле он не боится, что у него не было повода бояться, или в том, что на самом деле все это не страшно;

предложите нарисовать свой страх или то, что испугало – это поможет справиться с эмоциями. Ребенок сам выберет, как это сделать.

Помните, ребенок не умеет управлять своими эмоциями и чувствами. Да и не всем взрослым это хорошо удается. Поэтому главная задача – помочь ребенку в этом, быть с ним рядом и не сдаваться сами, призывают психологи ГСЧС.