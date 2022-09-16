Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій поділилися рекомендаціями, як діяти, якщо дитина побачила або почула щось шокуюче, страшне.

– На жаль, наші діти теж бачать страшне обличчя війни, нарівні з дорослими переживають цей жах і можуть стати свідками шокуючих подій. Ми повинні допомогти їм впоратися з цим, – закликають фахівці.

Як допомогти переляканій дитині:

Зараз дивляться

у жодному разі не сваріть дитину за її переляк. Дитячий страх не піддається контролю і проявляється на фізичному рівні – плаксивість, порушення сну і апетиту, нервові тики, заїкання;

переляк. Дитячий страх не піддається контролю і проявляється на фізичному рівні – плаксивість, порушення сну і апетиту, нервові тики, заїкання; якщо ви побачили, що дитина сильно перелякан а , заспокойте її , міцно обійміть, зігрійте своїм тілом, погладьте по спинці – це допоможе зняти напругу;

, заспокойте , міцно обійміть, зігрійте своїм тілом, погладьте по спинці – це допоможе зняти напругу; нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов;

це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов; обговорюйте з дитиною те, що в она побачи ла . Проговорите за дитину те, що вона не може сформулювати сам а . Якщо страх випустити назовні, як повітря з кульки, він втрачає свою силу;

побачи . Проговорите за дитину те, що не може сформулювати сам . Якщо страх випустити назовні, як повітря з кульки, він втрачає свою силу; під час розмови з дитиною говоріть повільно і обов’язково робіть паузи, щоб дитина могла вас зрозуміти, а ви – тримати почуття під контролем;

часто однієї розмови недостатньо і доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці події. Головне – підтримуйте дитину кожен раз, коли в она згадує те, що трапилося, і хоче поговорити про це;

згадує те, що трапилося, і хоче поговорити про це; розповідайте дитині про свої почуття й страхи. Не намагайтеся переконати її в тому, що насправді в она не боїться, що у н еї не було приводу боятися або в тому, що насправді все це не страшно;

страхи. Не намагайтеся переконати в тому, що насправді не боїться, що у н не було приводу боятися або в тому, що насправді все це не страшно; з апропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало – це допоможе впоратися з емоціями. Дитина сама вибере, як це зробити.

Пам’ятайте, дитина не вміє керувати своїми емоціями і почуттями. Та й не всім дорослим це добре вдається. Тому головне завдання – допомогти дитині в цьому, бути з нею поруч і не здаватися самим, закликають психологи ДСНС.