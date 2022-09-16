Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій поділилися рекомендаціями, як діяти, якщо дитина побачила або почула щось шокуюче, страшне.
– На жаль, наші діти теж бачать страшне обличчя війни, нарівні з дорослими переживають цей жах і можуть стати свідками шокуючих подій. Ми повинні допомогти їм впоратися з цим, – закликають фахівці.
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Як допомогти переляканій дитині:
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- у жодному разі не сваріть дитину за її переляк. Дитячий страх не піддається контролю і проявляється на фізичному рівні – плаксивість, порушення сну і апетиту, нервові тики, заїкання;
- якщо ви побачили, що дитина сильно перелякана, заспокойте її, міцно обійміть, зігрійте своїм тілом, погладьте по спинці – це допоможе зняти напругу;
- нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов;
- обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговорите за дитину те, що вона не може сформулювати сама. Якщо страх випустити назовні, як повітря з кульки, він втрачає свою силу;
- під час розмови з дитиною говоріть повільно і обов’язково робіть паузи, щоб дитина могла вас зрозуміти, а ви – тримати почуття під контролем;
- часто однієї розмови недостатньо і доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці події. Головне – підтримуйте дитину кожен раз, коли вона згадує те, що трапилося, і хоче поговорити про це;
- розповідайте дитині про свої почуття й страхи. Не намагайтеся переконати її в тому, що насправді вона не боїться, що у неї не було приводу боятися або в тому, що насправді все це не страшно;
- запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало – це допоможе впоратися з емоціями. Дитина сама вибере, як це зробити.
Пам’ятайте, дитина не вміє керувати своїми емоціями і почуттями. Та й не всім дорослим це добре вдається. Тому головне завдання – допомогти дитині в цьому, бути з нею поруч і не здаватися самим, закликають психологи ДСНС.