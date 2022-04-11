Семья переселенцев из Киева, Игорь и Анастасия Семеновы, назвали своего новорожденного сына Ян Джевелин. На вторую часть имени их вдохновило название американского переносного противотанкового ракетного комплекса Джавелин (Javelin), с помощью которого украинские защитники сейчас обороняют страну.
Мальчик родился в Винницкой области, где сейчас проживает молодая пара. Их приютили местные жители.
– Мы решили дать ребенку двойное имя. Основное будет Ян, а по паспорту — Джевелин. Будет для него, как талисман такой. Для нашей страны это защита. И для нас это будет как защита, – рассказывает отец Игорь Семенов.
Идея такого необычного имени принадлежит матери.
– Я попросила написать не Джавелин, а именно Джевелин, чтобы он мог выбрать сокращенный вариант Джев, – делится Анастасия Семенова.
Из-за такого необычного имени мальчик с первых недель жизни стал настоящей звездой страны, которая ныне находится в состоянии войны и мужественно борется за свою независимость.
— Это будет напоминанием, что нужно быть мужественным и вести себя как мужчина. Быть в душе воином, – говорит отец мальчика.
Война в Украине продолжается уже больше месяца. Поэтому многие украинские семьи вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные места.
Источник: Телеканал ВІТА
Фото: Телеканал ВІТА