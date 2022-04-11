Родина переселенців з Києва, Ігор та Анастасія Семенови, назвали свого новонародженого сина Ян Джевелін. На другу частину імені їх надихнула назва американського переносного протитанкового ракетного комплексу Джавелін (Javelin), за допомогою якого українські захисники нині боронять країну.

Хлопчик народився на Вінниччині, де наразі проживає молода пара. Їх прихистили місцеві мешканці.

– Ми вирішили дати дитині подвійне ім’я. Основне буде Ян, а за паспортом – Джевелін. Це ніби буде для нього як талісман такий. Для нашої країни – це захист. І для нас це буде як захист, – розповідає батько Ігор Семенов.

Ідея такого незвичного імені належить матері.

– Я попросила написати не Джавелін, а саме Джевелін, щоб він міг обрати скорочений варіант Джев, – ділиться Анастасія Семенова.

Через таке незвичне ім’я хлопчик з перших тижнів життя став справжньою зіркою країни, яка нині перебуває у стані війни та мужньо виборює свою незалежність.

– Це буде нагадуванням, що треба бути мужнім та поводитися, як чоловік. Бути в душі воїном, – говорить батько хлопчика.

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Війна в Україні триває уже понад місяць. Через це багато українських родин вимушені були полишити свої домівки та переїхати до більш безпечних місць.

Джерело: Телеканал ВІТА

Фото: Телеканал ВІТА