Омикрон заражает детей больше, чем любой предыдущий вариант. Но в целом этот вариант вызывает менее тяжелое заболевание, и особенно маловероятно, что дети серьезно заболеют.

Эксперты выяснили, какие симптомы появляются у детей при инфицировании Омикроном.

Наиболее распространенными были усталость, чихание, кашель или боль в горле.

Профессор медицины в Королевском колледже Лондона Дункан рассказала о своей работе по отслеживанию симптомов Covid-19 у детей с помощью продолжительного исследования ZOE Covid-19.

Участники использовали приложение, позволяющее ежедневно регистрировать свои симптомы.

Основываясь на предварительных результатах нескольких сотен случаев Омикрона у детей в возрасте 12–18 лет, Дункан перечислила следующие симптомы:

Усталость.

Головная боль.

Больное горло.

Насморк.

Чихание.

Высокая температура.

Кашель.

Другие медицинские эксперты, с которыми инсайдер говорил, отметили менее распространенные случаи кишечных проблем, таких как диарея и сыпь.

В некоторых случаях у детей развивается круп, когда из-за инфекции дыхательных путей ребенок при кашле издает звуки, похожие на лай собаки. Родители не должны слишком беспокоиться, несмотря на тревожный звук, поскольку обычно он проходит сам по себе.

Дункан отметила, что ее данные не включают бессимптомные случаи Covid-19.

Большинство детей в наборе Дункан были привиты, хотя, по ее словам, у непривитых детей картина была очень похожей.

Вакцинация, кажется, уменьшает частоту и продолжительность симптомов, но еще слишком рано знать наверняка, сказала она.

Врачи, работающие с детьми, рассказали, что этот отчет соответствует тому, что они видели.

— У большинства детей появляются симптомы, похожие на симптомы простуды, независимо от возраста, — сообщил руководитель детского отделения интенсивной терапии детей в Сиэтле доктор Джон Макгуайр.

По его словам, симптомы кишечного расстройства, лихорадка, сыпь также являются симптомами, за которыми родители должны следить.