Омікрон заражає дітей більше за будь-який попередній варіант. Але в цілому цей варіант викликає менш тяжке захворювання, і особливо малоймовірно, що діти серйозно захворіють.

Експерти з’ясували, які симптоми з’являються у дітей під час інфікування Омікроном.

Найбільш поширеними були втома, чхання, кашель або біль у горлі.

Професор медицини в Королівському коледжі Лондона Дункан розповіла про свою роботу з відстеження симптомів Covid-19 у дітей за допомогою тривалого дослідження ZOE Covid-19.

Учасники використовували програму, яка дозволяє щоденно реєструвати свої симптоми.

Ґрунтуючись на попередніх результатах кількох сотень випадків Омікрона у дітей віком 12–18 років, Дункан перерахувала наступні симптоми:

Втома.

Головний біль.

Хворе горло.

Нежить.

Чхання.

Висока температура.

Кашель.

Інші медичні експерти, з якими інсайдер говорив, відзначили менш поширені випадки кишкових проблем, як-от діарея та висипання.

У деяких випадках у дітей розвивається круп, коли через інфекцію дихальних шляхів дитина при кашлі видає звуки, схожі на гавкіт собаки. Батьки не повинні дуже турбуватися, незважаючи на тривожний звук, оскільки зазвичай він проходить сам собою.

Дункан зауважила, що її дані не включають безсимптомні випадки Covid-19.

Більшість дітей у наборі Дункан були щеплені, хоча, за її словами, у нещеплених дітей картина була дуже схожою.

Вакцинація, здається, зменшує частоту та тривалість симптомів, але ще зарано знати напевно, сказала вона.

Лікарі, які працюють із дітьми, розповіли, що цей звіт відповідає тому, що вони бачили.

– У більшості дітей з’являються симптоми, схожі на симптоми застуди, незалежно від віку, – повідомив керівник дитячого відділення інтенсивної терапії дітей у Сіетлі доктор Джон Макґуайр.

За його словами, симптоми кишкового розладу, лихоманка, висипання також є симптомами, за якими батьки повинні стежити.