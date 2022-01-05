Американские исследователи обнаружили факт, что дети, рожденные во время пандемии коронавируса показывают более низкие результаты теста на развитие социальных и двигательных навыков в 6 месяцев, чем дети, родившиеся до пандемии.

Интересно, что этот показатель снижался независимо от того, болели их матери Covid-19 во время беременности или нет.

В исследовании участвовали 255 младенцев, родившихся в детской больнице Морган Стэнли и Аллен больницы Нью-Йорка в период с марта по декабрь 2020 года.

— Младенцы, рожденные от матерей, имевших во время беременности вирусные инфекции, имеют более высокий риск нарушений развития нервной системы, — отмечает д.м.н., доцент кафедры педиатрии и психиатрии Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета Дани Думитриу.

Но ученые были удивлены, когда обнаружили, что заражение Covid-19 в утробе матери не связано с нарушениями нервной системы младенцев. Скорее, переживание матери во время пандемии было связано со снижением оценки в двигательных и социальных навыках.

— Результаты показывают, что огромное количество стресса, который испытывали беременные матери в эти беспрецедентные времена, возможно, сыграло свою роль, — добавил ученый.

По его словам, эти отличия в развитии детей не были большими, но они все же требуют пристального внимания, потому что на уровне страны могут оказать значительное влияние на здоровье населения.

Почти половина матерей, принимавших участие в исследовании, на каком-то этапе беременности болела Covid-19 в легкой или бессимптомной форме. Но отличий в оценках между младенцами, родившимися от матерей, которые болели коронавирусом, и младенцами, родившимися во время пандемии, матери которых не заразились во время беременности, не было.

Однако средние баллы среди всех младенцев, родившихся во время пандемии, были ниже, чем у 62 младенцев до пандемии, родившихся в тех же больницах, по общей моторике, мелкой моторике и социальным навыкам.

Ученый говорит, что результаты исследования не означают, что это поколение в дальнейшем обязательно будет ослаблено. Это еще очень ранняя стадия развития, и есть множество возможностей вмешаться в процесс.