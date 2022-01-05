Американські дослідники виявили факт, що діти, народжені під час пандемії коронавірусу показують нижчі результати тесту на розвиток соціальних та моторних навичок у 6 місяців, ніж діти, які народилися до пандемії.

Цікаво, що цей показник знижувався незалежно від того, хворіли їхні матері на Covid-19 під час вагітності, чи ні.

У дослідженні брали участь 255 немовлят, які народилися в дитячій лікарні Морган Стенлі та Аллен лікарні Нью-Йорка в період з березня по грудень 2020 року.

– Немовлята, народжені від матерів, які мали під час вагітності вірусні інфекції, мають більш високий ризик порушень розвитку нервової системи, – зазначає д.м.н., доцент кафедри педіатрії та психіатрії Коледжу лікарів та хірургів Колумбійського університету Дані Думітріу.

Але вчені були здивовані, коли виявили, що зараження Covid-19 в утробі матері не пов’язане з порушеннями розвитку нервової системи немовлят. Швидше, переживання матері під час пандемії, було пов’язано зі зниженням оцінки у рухових та соціальних навичках.

– Результати показують, що величезна кількість стресу, який зазнавали вагітні матері в ці безпрецедентні часи, можливо, зіграла свою роль, — додав учений.

За його словами, ці відмінності у розвитку дітей не були великими, але вони все ж таки вимагають пильної уваги, тому що на рівні країни можуть мати значний вплив на здоров’я населення.

Майже половина матерів, яка брала участь у дослідженні, на якомусь етапі вагітності хворіли на Covid-19 у легкій чи безсимптомній формі. Але відмінностей в оцінках між немовлятами, що народилися від матерів, які хворіли на коронавірус, та немовлятами, що народилися під час пандемії, матері яких не заразилися під час вагітності, не було.

Однак середні бали серед всіх немовлят, які народилися під час пандемії були нижчими, ніж у 62 немовлят до пандемії, що народилися в тих же лікарнях, за загальною моторикою, дрібною моторикою та соціальними навичками.

Науковець говорить, що результати дослідження не означають, що це покоління надалі обов’язково буде ослаблене. Це ще дуже рання стадія розвитку, і є безліч можливостей втрутитися в процес.