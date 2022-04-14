Эксперты Министерства образования и науки Украины сформировали перечень рекомендаций родителям на случай возникновения чрезвычайно ситуации. В частности, речь идет и о том, что нужно положить в тревожный рюкзачок ребенка.

— Скажите ребенку, еще это самая необходимая вещи на экстренный случай, и соберите рюкзак вместе, — советуют в МОН.

Рекомендуемое содержимое детского тревожного рюкзачка:

карточка с адресом проживания ребенка и группой его крови;

карточка с информацией о родителях и родственниках: фамилии и имена, номера телефонов, адреса проживания;

две бутылки воды;

конфеты и сухофрукты;

лекарственные препараты (родители мать их собрать и научить ребенка ими пользоваться), лейкопластырь, антисептик;

влажные и сухие салфетки;

мыло, полотенце, зубная паста и щетка;

фонарик;

фото с родителями;

несколько любимых игрушек;

комплект сменной одежды;

немного денег.

Обязательно дайте детям понять, что наличие личного рюкзака не означает, что они останутся в одиночестве. Напомните, что вы всегда будете рядом и дети могут рассчитывать на вашу защиту и поддержку, призывают эксперты МОН.