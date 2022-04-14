Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Обязательно карточка с адресом и группой крови: что должно быть в детском тревожном рюкзачке

14 апреля 2022, 17:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства образования и науки Украины сформировали перечень рекомендаций родителям на случай возникновения чрезвычайно ситуации. В частности, речь идет и о том, что нужно положить в тревожный рюкзачок ребенка.

— Скажите ребенку, еще это самая необходимая вещи на экстренный случай, и соберите рюкзак вместе, — советуют в МОН.

Рекомендуемое содержимое детского тревожного рюкзачка:

  • карточка с адресом проживания ребенка и группой его крови;
  • карточка с информацией о родителях и родственниках: фамилии и имена, номера телефонов, адреса проживания;
  • две бутылки воды;
  • конфеты и сухофрукты;
  • лекарственные препараты (родители мать их собрать и научить ребенка ими пользоваться), лейкопластырь, антисептик;
  • влажные и сухие салфетки;
  • мыло, полотенце, зубная паста и щетка;
  • фонарик;
  • фото с родителями;
  • несколько любимых игрушек;
  • комплект сменной одежды;
  • немного денег.
Читайте также:
психологияЭмоциональное выгорание у родителей: как перестать срываться на детях

Обязательно дайте детям понять, что наличие личного рюкзака не означает, что они останутся в одиночестве. Напомните, что вы всегда будете рядом и дети могут рассчитывать на вашу защиту и поддержку, призывают эксперты МОН.

Источник
Минобразования
Теги
Батьки , Міносвіти , Происшествия , Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь