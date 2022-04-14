Как перестать срывать свое раздражение на детях. Что может реально помочь быстро взять себя в руки и не сказать или сделать то, о чем потом будете жалеть.

На эти другие вопросы, связанные с эмоциональным выгоранием у родителей, на Telegram-ресурсе Психологическая поддержка ответила психолог Галина Волошина.

Эмоциональное выгорание — это синдром эмоционального истощения и постоянной усталости, которая в свою очередь может сменяться разочарованием и снижением интереса к определенной деятельности.

Он может развиваться из-за того, что мы находимся под влиянием долгосрочного стресса.

Что может свидетельствовать о приближении эмоционального выгорания:

повышенная утомляемость; снижение активности; эмоциональные реакции; поиск виновных; повышенная агрессивность; отчаяние.

Об этом синдроме чаще говорят, как о профессиональном и все меньше — о выгорании родителей. Сейчас, в период войны, почти все переживают стрессовое состояние. Однако родителям еще сложнее, поскольку они должны не только о себе заботиться, но и о ребенке.

А если семья была вынуждена покинуть свой родной город, то к этому еще добавляется приспособление к новым условиям и адаптация, а это дополнительный стресс для организма.

Поэтому большинство родителей испытывают раздраженность на свое чадо, начинают срываться и кричать, хотя и осознают, что их действия ошибочны.

Что делать, если вы эмоционально выгорели:

признайте проблему . Помните, что в условиях постоянного стресса это нормальная реакция организма на ненормальные события;

. Помните, что в условиях постоянного стресса это нормальная реакция организма на ненормальные события; перестаньте винить себя . Идеальных людей не бывает, и каждому нужен отдых;

. Идеальных людей не бывает, и каждому нужен отдых; не стесняйтесь просить о помощи;

просить о помощи; отыщите свой ресурс. Спросите у себя, что вас заряжает и помогает восстановиться. По возможности выполняйте небольшие физические активности, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь творчеством или любыми любимыми делами.

Что делать родителям, которые вследствие эмоционального выгорания начинают срываться на своих детях? Агрессия — проявление стресса, который накопился в организме. Это эмоция, которую нужно проживать и не давать ей взять контроль над вами. С вами все окей, то такая реакция вашего организма на стресс. Поэтому:

дайте себе возможность отдохнуть, чтобы восстановить свой ресурс;

старайтесь направить свою агрессию в физическую деятельность, творчество, помощь другим;

практикуйте дыхательные техники (вдох короче выдоха).

Если чувствуете, что вас накрывает и вы сейчас не сдержитесь и начнете кричать на ребенка без всякой причины, то попробуйте технику Аквариум: представьте, что сейчас ваш рот полон воды, медленно сосчитайте до 10, а затем глубоко выдохните.

Помните, дети тонко чувствуют эмоциональное состояние родителей, и если вы радостны и счастливы, то такой же душевный подъем будут испытывать и ваши дети. Это как правило надевания кислородной маски в самолете — сначала ты сам, а потом помоги ребенку. Не забывайте заботиться о себе и уделять себе время.

Если вы чувствуете, что ваше состояние является критическим, то лучше обратиться к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка