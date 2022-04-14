Як перестати зривати своє роздратування на дітях. Що може реально допомогти швидко взяти себе в руки і не сказати або зробити те, про що потім будете шкодувати.

На ці інші питання, пов’язані з емоційним вигоранням у батьків, на Telegram-ресурсі Психологічна підтримка відповіла психолог Галина Волошина.

Емоційне вигорання – це синдром емоційного виснаження й постійної втоми, яка в свою чергу може змінюватися на розчарування та зниження інтересу до певної діяльності.

Він може розвиватися через те, що ми перебуваємо під впливом довгострокового стресу.

Що може свідчити про наближення емоційного вигорання:

підвищена стомлюваність;

зниження активності;

емоційні реакції;

пошук винних;

підвищена агресивність;

відчай.

Про цей синдром частіше говорять, як про професійний і все менше – про вигорання батьків. Зараз, в період війни, майже всі переживають стресовий стан. Однак батькам ще складніше, оскільки вони повинні піклуватися не тільки про себе, а й про дитину.

А якщо сім’я була змушена покинути своє рідне місто, то до цього ще додається пристосування до нових умов і адаптація, а це додатковий стрес для організму.

Тому більшість батьків відчувають роздратованість на своє чадо, починають зриватися і кричати, хоча і усвідомлюють, що їхні дії помилкові.

Що робити, якщо ви емоційно вигоріли:

визнайте проблему . Пам’ятайте, що в умовах постійного стресу це нормальна реакція організму на ненормальні події;

. Пам’ятайте, що в умовах постійного стресу це нормальна реакція організму на ненормальні події; перестаньте звинувачувати себе . Ідеальних людей не буває, і кожному потрібен відпочинок;

. Ідеальних людей не буває, і кожному потрібен відпочинок; не соромтеся просити про допомогу;

просити про допомогу; відшукайте свій ресурс. Запитайте у себе, що вас заряджає і допомагає відновитися. По можливості виконуйте невеликі фізичні активності, гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся творчістю або будь-якими улюбленими справами.

Що робити батькам, які внаслідок емоційного вигорання починають зриватися на своїх дітях? Агресія – прояв стресу, який накопичився в організмі. Це емоція, яку потрібно проживати і не давати їй взяти контроль над вами. З вами все окей, то така реакція вашого організму на стрес. Тож:

дайте собі можливість відпочити, щоб відновити свій ресурс;

намагайтеся направити свою агресію в фізичну діяльність, творчість, допомогу іншим;

практикуйте дихальні техніки (вдих коротше видиху).

Якщо відчуваєте, що вас накриває і ви зараз не стримаєтеся і почнете кричати на дитину без будь-якої причини, то спробуйте техніку Акваріум: уявіть, що зараз ваш рот повний води, повільно порахуйте до 10, а потім глибоко видихніть.

Пам’ятайте, діти тонко відчувають емоційний стан батьків, і якщо ви радісні і щасливі, то такий же душевний підйом будуть відчувати і ваші діти. Це як правило надягання кисневої маски в літаку – спочатку ти сам, а потім допоможи дитині. Не забувайте піклуватися про себе і приділяти собі час.

Якщо ви відчуваєте, що ваш стан є критичним, то краще звернутися до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка