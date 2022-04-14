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Психологія

Емоційне вигорання у батьків: як перестати зриватися на дітях

14 Квітня 2022, 12:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Як перестати зривати своє роздратування на дітях. Що може реально допомогти швидко взяти себе в руки і не сказати або зробити те, про що потім будете шкодувати.

На ці інші питання, пов’язані з емоційним вигоранням у батьків, на Telegram-ресурсі Психологічна підтримка відповіла психолог Галина Волошина.

Емоційне вигорання – це синдром емоційного виснаження й постійної втоми, яка в свою чергу може змінюватися на розчарування та зниження інтересу до певної діяльності.

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Він може розвиватися через те, що ми перебуваємо під впливом довгострокового стресу.

Що може свідчити про наближення емоційного вигорання:

  • підвищена стомлюваність;
  • зниження активності;
  • емоційні реакції;
  • пошук винних;
  • підвищена агресивність;
  • відчай.

Про цей синдром частіше говорять, як про професійний і все менше – про вигорання батьків. Зараз, в період війни, майже всі переживають стресовий стан. Однак батькам ще складніше, оскільки вони повинні піклуватися не тільки про себе, а й про дитину.

А якщо сім’я була змушена покинути своє рідне місто, то до цього ще додається пристосування до нових умов і адаптація, а це додатковий стрес для організму.

Тому більшість батьків відчувають роздратованість на своє чадо, починають зриватися і кричати, хоча і усвідомлюють, що їхні дії помилкові.

Що робити, якщо ви емоційно вигоріли:

  • визнайте проблему. Пам’ятайте, що в умовах постійного стресу це нормальна реакція організму на ненормальні події;
  • перестаньте звинувачувати себе. Ідеальних людей не буває, і кожному потрібен відпочинок;
  • не соромтеся просити про допомогу;
  • відшукайте свій ресурс. Запитайте у себе, що вас заряджає і допомагає відновитися. По можливості виконуйте невеликі фізичні активності, гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся творчістю або будь-якими улюбленими справами.

Що робити батькам, які внаслідок емоційного вигорання починають зриватися на своїх дітях? Агресія – прояв стресу, який накопичився в організмі. Це емоція, яку потрібно проживати і не давати їй взяти контроль над вами. З вами все окей, то така реакція вашого організму на стрес. Тож:

  • дайте собі можливість відпочити, щоб відновити свій ресурс;
  • намагайтеся направити свою агресію в фізичну діяльність, творчість, допомогу іншим;
  • практикуйте дихальні техніки (вдих коротше видиху).

Якщо відчуваєте, що вас накриває і ви зараз не стримаєтеся і почнете кричати на дитину без будь-якої причини, то спробуйте техніку Акваріум: уявіть, що зараз ваш рот повний води, повільно порахуйте до 10, а потім глибоко видихніть.

Пам’ятайте, діти тонко відчувають емоційний стан батьків, і якщо ви радісні і щасливі, то такий же душевний підйом будуть відчувати і ваші діти. Це як правило надягання кисневої маски в літаку – спочатку ти сам, а потім допоможи дитині. Не забувайте піклуватися про себе і приділяти собі час.

Якщо ви відчуваєте, що ваш стан є критичним, то краще звернутися до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Батьки , Війна в Україні , Поради психолога
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