Експерти Міністерства освіти і науки України сформували перелік рекомендацій батькам на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, мова йде і про те, що потрібно покласти в тривожний рюкзачок дитини.

– Скажіть дитині, ще це найнеобхідніша речі на екстрений випадок, і зберіть рюкзак разом, – радять у МОН.

Рекомендований вміст дитячого тривожного рюкзачка:

картка з адресою проживання дитини і групою його крові;

картка з інформацією про батьків і родичів: прізвища та імена, номери телефонів, адреси проживання;

дві пляшки води;

цукерки та сухофрукти;

лікарські препарати (батьки мати їх зібрати і навчити дитину ними користуватися), лейкопластир, антисептик;

вологі та сухі серветки;

мило, рушник, зубна паста і щітка;

ліхтарик;

фото з батьками;

кілька улюблених іграшок;

комплект змінного одягу;

трохи грошей.

Обов’язково дайте дітям зрозуміти, що наявність особистого рюкзака не означає, що вони залишаться на самоті. Нагадайте, що ви завжди будете поруч і діти можуть розраховувати на ваш захист і підтримку, закликають експерти МОН.