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Обов’язково картка з адресою і групою крові: що повинно бути в дитячому тривожному рюкзачку

14 Квітня 2022, 17:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства освіти і науки України сформували перелік рекомендацій батькам на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, мова йде і про те, що потрібно покласти в тривожний рюкзачок дитини.

– Скажіть дитині, ще це найнеобхідніша речі на екстрений випадок, і зберіть рюкзак разом, – радять у МОН.

Рекомендований вміст дитячого тривожного рюкзачка:

  • картка з адресою проживання дитини і групою його крові;
  • картка з інформацією про батьків і родичів: прізвища та імена, номери телефонів, адреси проживання;
  • дві пляшки води;
  • цукерки та сухофрукти;
  • лікарські препарати (батьки мати їх зібрати і навчити дитину ними користуватися), лейкопластир, антисептик;
  • вологі та сухі серветки;
  • мило, рушник, зубна паста і щітка;
  • ліхтарик;
  • фото з батьками;
  • кілька улюблених іграшок;
  • комплект змінного одягу;
  • трохи грошей.
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Обов’язково дайте дітям зрозуміти, що наявність особистого рюкзака не означає, що вони залишаться на самоті. Нагадайте, що ви завжди будете поруч і діти можуть розраховувати на ваш захист і підтримку, закликають експерти МОН.

Джерело
Міносвіти
Теги
Батьки , Міносвіти , Надзвичайні події , Поради
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