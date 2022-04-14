Експерти Міністерства освіти і науки України сформували перелік рекомендацій батькам на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, мова йде і про те, що потрібно покласти в тривожний рюкзачок дитини.
– Скажіть дитині, ще це найнеобхідніша речі на екстрений випадок, і зберіть рюкзак разом, – радять у МОН.
Рекомендований вміст дитячого тривожного рюкзачка:
- картка з адресою проживання дитини і групою його крові;
- картка з інформацією про батьків і родичів: прізвища та імена, номери телефонів, адреси проживання;
- дві пляшки води;
- цукерки та сухофрукти;
- лікарські препарати (батьки мати їх зібрати і навчити дитину ними користуватися), лейкопластир, антисептик;
- вологі та сухі серветки;
- мило, рушник, зубна паста і щітка;
- ліхтарик;
- фото з батьками;
- кілька улюблених іграшок;
- комплект змінного одягу;
- трохи грошей.
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Обов’язково дайте дітям зрозуміти, що наявність особистого рюкзака не означає, що вони залишаться на самоті. Нагадайте, що ви завжди будете поруч і діти можуть розраховувати на ваш захист і підтримку, закликають експерти МОН.