Опрос, проведенный британской благотворительной организацией YoungMinds, показал, что школьники не могут учиться должным образом из-за плохого психического здоровья.

Об этом заявили 74% из 1 000 опрошенных учителей.

Исследование также показало, что 63% педагогов считают, что их учащиеся недостаточно рано получают поддержку в области психического здоровья, а 45% не уверены, что ребенок сможет получить психологическую помощь вне школы.

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Сообщается, что опрос был организован после того, как официальные данные показали, что уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте 15-19 лет в Англии вырос на 35% с 2020 по 2021 год.

Данные Управления национальной статистики показывают, что в 2020 году 147 молодых людей в возрасте 15-19 лет в Англии совершили самоубийство.

Это число выросло до 198 в 2021 году, что является самым высоким показателем за более чем 30 лет и самым большим скачком для любой возрастной группы.

Данные NHS также показывают, что в 2022 году ожидается самое большое количество обращений в службы охраны психического здоровья детей и подростков (CAMHS).

Согласно последним данным NHS, число лиц моложе 18 лет, нуждающихся в лечении NHS, на 23% выше, чем в тот же период прошлого года. Большое количество еще не лечились и остаются в списках ожидания.

Источник: Express