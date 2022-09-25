Опитування, проведене британською благодійною організацією YoungMinds, показало, що школярі не можуть навчатися належним чином через погане психічне здоров’я.

Про це заявили 74% з 1 000 опитаних вчителів.

Дослідження також показало, що 63% педагогів вважають, що їхні учні недостатньо рано отримують підтримку в області психічного здоров’я, а 45% не впевнені, що дитина зможе отримати психологічну допомогу поза школою.

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Повідомляється, що опитування було організовано після того, як офіційні дані показали, що рівень самогубств серед молодих людей віком 15-19 років в Англії зріс на 35% з 2020 по 2021 рік.

Дані управління національної статистики показують, що в 2020 році 147 молодих людей віком 15-19 років в Англії вчинили самогубство.

Це число зросло до 198 в 2021 році, що є найвищим показником за більш ніж 30 років і найбільшим стрибком для будь-якої вікової групи.

Дані NHS також показують, що в 2022 році очікується найбільша кількість звернень до служб психічного здоров’я дітей та підлітків (CAMHS).

Згідно з останніми даними NHS, кількість осіб молодше 18 років, які потребують лікування NHS, на 23% вище, ніж у той же період минулого року. Велика кількість ще не лікувалися і залишається в списках очікування.

Джерело: Express