Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет прооперировали новорожденного мальчика с тяжелыми редкими врожденными пороками развития.

Как сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook, трехдневный малыш из Львовской области поступил сразу после своего рождения с одним из самых тяжелых пороков развития — левосторонней диафрагмальной грыжей и полностью недоразвитым левым легким.

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По словам медиков, диагноз обычно ставится ребенку еще внутриутробно во время ультразвукового исследования, поэтому родителям очень важно знать, куда можно обратиться за помощью сразу после рождения малыша.

Однако, самым оптимальным выходом для сохранения жизни ребенка является присутствие на родах реанимационно-хирургической бригады из многопрофильной детской больницы, которая бы могла сразу реанимировать и транспортировать новорожденного в медучреждение.

После обследования ребенка, хирурги Охматдета Львова обнаружили полное отсутствие одного из куполов диафрагмы, что требовало оперативного вмешательства с использованием в качестве пластики искусственного материала – сетки, которая отделяет органы грудной клетки от органов брюшной полости.

Оперативное вмешательство длилось три часа с участием операционной бригады из пяти человек.

— Желудок, кишечник, селезенка, левая доля печени развивались в левой половине грудной клетки, что не давало возможности расти левому легкому. А сердце находилось в правой части грудной клетки, — прокомментировал руководитель Клиники хирургии с центрами торакальной хирургии, нефрологической хирургии и реконструктивной урологии Олег Леново.

По его словам, во время оперативного вмешательства удалось переместить брюшные органы из грудной клетки туда, где они должны естественно быть и отделить их сеткой. Сердце также начало постепенно смещаться на свое естественное место.

Сообщается, что сегодня ребенок находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, где получает дальнейшее лечение. Его состояние стабильное.

По словам медиков, уникальность патологии состоит в том, что у младенца отсутствовала полностью половина диафрагмы, что встречается крайне редко и является наивысшей степенью риска для жизни ребенка.

Врачи Львовского Охматдета призывают родителей, которые во время беременности столкнулись с подобными проблемами, еще до рождения малыша запланировать визит к врачу, чтобы обсудить дальнейшие действия по спасению и сохранению детской жизни.

Источник: Охматдет Львова