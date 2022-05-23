Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит прооперували новонародженого хлопчика з важкими рідкісними вродженими вадами розвитку.

Як повідомили співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook, триденний малюк з Львівської області надійшов відразу після свого народження з однією з найважчих вад розвитку – лівосторонньою діафрагмальною грижею і повністю недорозвиненою лівою легенею.

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За словами медиків, діагноз зазвичай ставиться дитині ще внутрішньоутробно під час ультразвукового дослідження, тому батькам дуже важливо знати, куди можна звернутися по допомогу відразу після народження малюка.

Однак, найоптимальнішим виходом для збереження життя дитини є присутність на пологах реанімаційно-хірургічної бригади з багатопрофільної дитячої лікарні, яка б могла відразу реанімувати і транспортувати новонародженого в медустанову.

Після обстеження дитини, хірурги Охматдиту Львова виявили повну відсутність одного з куполів діафрагми, що вимагало оперативного втручання з використанням в якості пластики штучного матеріалу – сітки, яка відокремлює органи грудної клітини від органів черевної порожнини.

Оперативне втручання тривало три години за участю операційної бригади з п’яти осіб.

– Шлунок, кишечник, селезінка, ліва частка печінки розвивалися в лівій половині грудної клітини, що не давало можливості рости лівій легені. А серце знаходилося в правій частині грудної клітини, – прокоментував керівник Клініки хірургії з центрами торакальної хірургії, нефрологічної хірургії та реконструктивної урології Олег Леново.

За його словами, під час оперативного втручання вдалося перемістити черевні органи з грудної клітини туди, де вони повинні природно бути і відокремити їх сіткою. Серце також почало поступово зміщуватися на своє природне місце.

Повідомляється, що сьогодні дитина перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де отримує подальше лікування. Її стан стабільний.

За словами медиків, унікальність патології полягає в тому, що у немовляти була відсутня повністю половина діафрагми, що зустрічається вкрай рідко і є найвищим ступенем ризику для життя дитини.

Лікарі Львівського Охматдиту закликають батьків, які під час вагітності зіткнулися з подібними проблемами, ще до народження малюка запланувати візит до лікаря, щоб обговорити подальші дії з порятунку та збереження дитячого життя.

Джерело: Охматдит Львова