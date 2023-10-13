По мнению коалиции экспертов ЕС, дети должны получать хотя бы один питательный школьный обед в день, если правительства хотят справиться с растущим уровнем ожирения, предотвратить хронические заболевания и социальное неравенство.

Эксперты, которые утверждают, что школьное питание может стать катализатором системных изменений на широком уровне общества, работают с более чем 3 000 школами и 600 тыс. школьниками в 16 городах и регионах 12 стран ЕС.

По словам членов коалиции, картина существенно различается по всему континенту. В таких странах, как Финляндия, Эстония и Швеция, детям гарантируют бесплатное питание, в то время как в Норвегии и Нидерландах оно традиционно практически отсутствует.

Сейчас смотрят

Эксперты хотят, чтобы бесплатное питание было доступно всем детям из бедных семей, которые также с большей вероятностью пропускают завтрак.

— В Украине цены на продукты питания так выросли, что некоторые родители не могут покупать нормальную еду для своих детей или платить за еду в школе, — отметил глава Global CityFood Дефранчески.

По словам профессора эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Алькала недалеко от Мадрида Мануэля Франко, странам необходимо перестать рассматривать здоровое школьное питание как затраты, а считать его жизненно важным инструментом для преодоления будущих кризисов в области здравоохранения и сокращения социального неравенства.

Почти в каждой стране, по словам Франко, дети, живущие в районах с низкими доходами, питаются менее качественно, чем их более богатые сверстники. Они также страдают от отсутствия продовольственной безопасности, поскольку у их родителей часто не хватает денег, чтобы ежедневно обеспечивать их здоровой и питательной пищей.