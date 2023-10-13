На думку коаліції експертів ЄС, діти повинні отримувати хоча б один поживний шкільний обід на день, якщо уряди хочуть впоратися зі зростаючим рівнем ожиріння, запобігти хронічним захворюванням і соціальній нерівності.

Експерти, які стверджують, що шкільне харчування може стати каталізатором системних змін на широкому рівні суспільства, працюють із понад 3 000 шкіл і 600 тис. школярів у 16 містах і регіонах 12 країн ЄС.

За словами членів коаліції, картина суттєво різниться по всьому континенту. У таких країнах, як Фінляндія, Естонія та Швеція, дітям гарантують безоплатне харчування, в той час, як у Норвегії та Нідерландах воно традиційно практично відсутнє.

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Експерти хочуть, щоб безоплатне харчування було доступним усім дітям із бідних родин, які також із більшою ймовірністю пропускають сніданок.

– В Україні ціни на продукти харчування так зросли, що деякі батьки не можуть купувати нормальну їжу для своїх дітей або платити за їжу в школі, – зазначив глава Global CityFood Дефранческі.

За словами професора епідеміології та громадської охорони здоров’я Університету Алькала неподалік Мадрида Мануеля Франко, країнам необхідно перестати розглядати здорове шкільне харчування як витрату, а розглядати як життєво важливий інструмент для подолання майбутніх криз у галузі охорони здоров’я та скорочення соціальної нерівності.

Майже в кожній країні, за словами Франко, діти, які живуть у районах із низькими доходами, харчуються менш якісно, ніж їхні багатші однолітки. Вони також страждають від відсутності продовольчої безпеки, оскільки у їхніх батьків часто не вистачає грошей, щоб щодня забезпечувати їх здоровою і поживною їжею.