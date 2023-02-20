Врач-педиатр Мичиганского университета здоровья Сьюзан Вулфорд рассказала, в каких случаях родителям не стоит торопиться давать ребенку жаропонижающее, и как облегчить его состояние без лекарств.

Специалист по детским болезням отметила, что, согласно опросу, проведенному университетом, каждый третий родитель может без необходимости давать детям лекарства для снижения температуры.

При этом большинство признают, что субфебрильная температура (37-37,5 градусов) помогает организму ребенка бороться с инфекцией.

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– Однако они могут не знать, что в целом основной метод лечения лихорадки – просто обеспечить ребенку комфорт, – уверена Вулфорд.

Педиатр поделилась советами о том, как справиться с лихорадкой у детей.

Во-первых, лихорадка может помочь в борьбе с инфекциями, поскольку она является частью иммунного ответа: предотвращения размножения вирусов и бактерий, а также выработки большего количества лейкоцитов и антител.

Во-вторых, жаропонижающие препараты также маскируют симптомы, снимают боль, которая помогает определить источник инфекции.

В-третьих, вместо лекарств стоит попробовать альтернативные методы для облегчения состояния ребенка и обеспечения более спокойного сна.

Такие подходы, по словам педиатра, могут включать поддержание прохлады в комнате, недопущение перенапряжения, легкая одежда. Можно также поощрять обильное питье и небольшую порцию фруктового мороженого.

Однако, если температура достигает 40 градусов и сохраняется в течение длительного периода (более 24 часов для детей в возрасте до двух лет или более трех дней для детей в возрасте двух лет и старше), следует немедленно связаться с врачом.