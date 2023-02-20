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Педіатр розповіла, коли не потрібно давати дитині жарознижувальні і як полегшити її стан

20 Лютого 2023, 12:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Лікарка-педіатр Мічиганського університету здоров’я Сьюзан Вулфорд розповіла, в яких випадках батькам не варто поспішати давати дитині жарознижувальні, та як полегшити її стан без ліків.

Фахівчиня з дитячих хвороб зазначила, що, згідно з опитуванням, проведеним університетом, кожен третій батько може без необхідності давати дітям ліки для зниження температури.

Водночас більшість визнають, що субфебрильна температура (37-37,5 градусів) допомагає організму дитини боротися з інфекцією.

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– Однак вони можуть не знати, що в цілому основний метод лікування лихоманки — просто забезпечити дитині комфорт, – впевнена Вулфорд.

Педіатр поділилася порадами про те, як впоратися з лихоманкою у дітей.

По-перше, лихоманка може допомогти в боротьбі з інфекціями, оскільки вона є частиною імунної відповіді: запобігання розмноженню вірусів і бактерій, а також вироблення більшої кількості лейкоцитів і антитіл.

По-друге, жарознижувальні препарати також маскують симптоми, знімають біль, який допомагає визначити джерело інфекції.

По-третє, замість ліків варто спробувати альтернативні методи для полегшення стану дитини та забезпечення спокійнішого сну.

Такі підходи, за словами педіатра, можуть містити підтримання прохолоди в кімнаті, недопущення перенапруження, легкий одяг. Можна також заохочувати рясне пиття і невелику порцію фруктового морозива.

Однак, якщо температура досягає 40 градусів і зберігається протягом тривалого періоду (понад 24 години для дітей віком до двох років або більше трьох днів для дітей віком від двох років), слід негайно звернутися до лікаря.

Джерело
MedicalXpress
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Батьки грві Грип застуда Ліки поради лікаря
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