Желтуха новорожденных, которая обычно проявляется в первые дни после рождения, является естественным процессом и чаще всего не требует лечения.

Что такое желтуха новорожденных?

Это состояние встречается у 60% малышей, оно происходит из-за перестройки организма ребенка. В частности, меняется тип гемоглобина.

Поэтому родители могут бить тревогу, ведь симптомы выглядят страшно — кожа и склеры глаз ребенка приобретают выраженный желтый цвет.

Сейчас смотрят

Желтуха новорожденных фактически проявляется на 3-5 день после рождения и может длиться до 10 дней.

Однако если желтуха длится более трех недель или сопровождается другими симптомами, такими как темный цвет мочи и обесцвеченный стул, то это может быть тревожным признаком.

Что делать?

Нужно следовать советам доказательной медицины. Применение домашних методов лечения, таких как активированный уголь и агар, может быть опасным для здоровья малыша.

Если есть какие-либо сомнения или вопросы, всегда лучше проконсультироваться с врачом и доверять только специалистам, которые предоставляют качественную и научно подтвержденную информацию.

Источник: Бережи себе