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Педіатри пояснили, чи потрібно лікувати жовтяницю новонароджених

20 Жовтня 2023, 17:07
Марина Мелехова редактор
Грудне вигодовування, малюк, новонароджений, мама
Джерело: Unsplash

Жовтяниця новонароджених, яка зазвичай проявляється в перші дні після народження, є природним процесом і найчастіше не потребує лікування.

Що таке жовтяниця новонароджених

Цей стан зустрічається в 60% малюків, він відбувається через перебудову організму дитини. Зокрема, змінюється тип гемоглобіну.

Через це батьки можуть бити на сполох, адже симптоми виглядають страшно — шкіра та склери очей дитини набувають вираженого жовтого кольору.

Зараз дивляться

Жовтяниця новонароджених фактично проявляється на 3-5 день після народження і може тривати до 10 днів.

Проте якщо жовтяниця триває понад три тижні або супроводжується іншими симптомами, як-от темний колір сечі та знебарвлені випорожнення, то це може бути тривожною ознакою.

Що робити?

Треба слідувати доказовій медичній інформації та довіряти порадам професійних лікарів. Надмірне застосування домашніх методів лікування, як-от активоване вугілля та агар, може бути небезпечним для здоров’я малюка.

Якщо є будь-які сумніви або питання, завжди краще проконсультуватися з лікарем та довіряти лише фахівцям, які надають якісну та науково підтверджену інформацію.

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Джерело: Бережи себе

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