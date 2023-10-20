Жовтяниця новонароджених, яка зазвичай проявляється в перші дні після народження, є природним процесом і найчастіше не потребує лікування.

Що таке жовтяниця новонароджених

Цей стан зустрічається в 60% малюків, він відбувається через перебудову організму дитини. Зокрема, змінюється тип гемоглобіну.

Через це батьки можуть бити на сполох, адже симптоми виглядають страшно — шкіра та склери очей дитини набувають вираженого жовтого кольору.

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Жовтяниця новонароджених фактично проявляється на 3-5 день після народження і може тривати до 10 днів.

Проте якщо жовтяниця триває понад три тижні або супроводжується іншими симптомами, як-от темний колір сечі та знебарвлені випорожнення, то це може бути тривожною ознакою.

Що робити?

Треба слідувати доказовій медичній інформації та довіряти порадам професійних лікарів. Надмірне застосування домашніх методів лікування, як-от активоване вугілля та агар, може бути небезпечним для здоров’я малюка.

Якщо є будь-які сумніви або питання, завжди краще проконсультуватися з лікарем та довіряти лише фахівцям, які надають якісну та науково підтверджену інформацію.

Джерело: Бережи себе