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Подарок ко дню рождения: в роддома Украины доставят 5 тыс. наборов для младенцев

25 августа 2022, 14:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

При содействии первой леди Украины Елены Зеленской американский БФ Instant Aid передал Украине 5 тыс. наборов для младенцев, которые распределят по родильным домам в регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Товары первой необходимости для младенцев уже получили 15 рожениц Киевского городского роддома №5, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в пакет для младенца входят одежда, пеленки, салфетки, увлажняющие кремы и средства от сыпи, одеяла и другие важные для новорожденных мелочи. Все в расчете на несколько месяцев.

К слову, Киевский городской роддом № 5 находится рядом с домом на Лобановского, 6а, в который 26 февраля попала российская ракета.

По словам главной акушерки Светланы Рудченко, с первых дней войны они организовали безопасное место для рожениц и сотрудников. Продумали все детали: как кормить женщин в бомбоубежище, как обеспечить тепло, где взять лекарства для после родов или для операций.

Отмечается, что существенную помощь в этом оказали благотворительные фонды, а также пекарни и компании по доставке питьевой воды.

Источник
Минздрав
Теги
благодійні фонди новонароджені Елена Зеленская пологовий будинок
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