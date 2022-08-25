За сприяння першої леді України Олени Зеленської американський БФ Instant Aid передав Україні 5 тис. наборів для немовлят, які розподілять по пологових будинках у регіонах країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Товари першої необхідності для немовлят вже отримали 15 породіль Київського міського пологового будинку №5, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в пакет для немовляти входять одяг, пелюшки, серветки, зволожуючі креми і засоби від висипу, ковдри та інші важливі для новонароджених дрібниці. Все в розрахунку на кілька місяців.

До слова, Київський міський пологовий будинок № 5 знаходиться поруч з будинком на Лобановського, 6а, в який 26 лютого потрапила російська ракета.

За словами головної акушерки Світлани Рудченко, з перших днів війни вони організували безпечне місце для породіль і співробітників. Продумали всі деталі: як годувати жінок в бомбосховищі, як забезпечити тепло, де взяти ліки для після пологів або для операцій.

Відзначається, що істотну допомогу в цьому надали благодійні фонди, а також пекарні і компанії з доставки питної води.