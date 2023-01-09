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Попкорн, изюм и орехи: почему не стоит давать их маленьким детям

9 января 2023, 14:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
попкорн дети
Источник: Depositphotos

Во время поездки в Диснейленд малыш Браяр наслаждался всеми развлечениями тематического парка со своей семьей и перекусывал попкорном.

Вдруг мальчик принялся плакать. Попкорн он откашлял, но плакать не перестал.

Родители решили, что это детская причуда. Но мальчик начал хрипеть, поэтому мама позвонила в 911. Медики не нашли ничего угрожающего жизни и здоровью ребенка.

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Однако через некоторое время у Браяра снова начались проблемы с дыханием. Снова позвонили в 911.

— Его срочно доставили в больницу для экстренной операции. У него были остатки попкорна, застрявшие в обоих легких, которые блокировали дыхательные пути, — рассказала мама малыша.

Когда пришел хирург, родители поняли, насколько все серьезно. Врач дал понять, что Браяр может не пережить операцию из-за низкого уровня кислорода, потому что попкорн, попавший в дыхательные пути, расширился.

К счастью, маленький Браяр полностью выздоровел, но хирург предупредил Лакинн, что у большинства детей мозг умирает еще до того, как им будет оказана необходимая помощь.

Доккерсы согласились опубликовать эту историю, чтобы предостеречь других родителей.

— Нельзя давать орехи, попкорн, виноград, изюм детям до 5 лет, — сказали они. — Эта мелкая еда очень опасна для малышей.

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Браяра выписали из больницы в декабре, но для полного выздоровления ему еще нужно проводить дыхательные процедуры и давать лекарства.

Источник
The Sun
Теги
лікування
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