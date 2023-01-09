Під час поїздки в Діснейленд малюк Браяр насолоджувався всіма розвагами тематичного парку зі своєю родиною та перекушував попкорном.

Раптом хлопчик почав плакати. Попкорн він відкашляв, проте плакати не перестав.

Батьки вирішили, що це дитяча примха. Але хлопчик почав хрипіти, тож мама подзвонила в 911. Медики не знайшли нічого загрозливого для життя та здоров’я дитини.

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Однак через деякий час у Браяра знову почалися проблеми з диханням. Знову подзвонили в 911.

– Його терміново доправили до лікарні для екстреної операції. У нього були залишки попкорну, які застрягли в обох легенях і блокували дихальні шляхи, – розповіла мама малюка.

Коли прийшов хірург, батьки зрозуміли, наскільки все серйозно. Лікар дав зрозуміти, що Браяр може не пережити операції через низький рівень кисню, тому що попкорн, який потрапив у дихальні шляхи, розширився.

На щастя, хлопчик повністю одужав, але хірург попередив Лаккін, що в більшості дітей мозок помирає ще до того, як їм буде надана необхідна допомога.

Доккерси погодилися опублікувати цю історію, щоб застерегти інших батьків.

– Не можна давати горіхи, попкорн, виноград, родзинки дітям до п’яти років, – сказали вони. – Ця дрібна їжа дуже небезпечна для малечі.

Браяра виписали з лікарні в грудні, але для повного одужання йому ще потрібно проводити дихальні процедури і давати ліки.