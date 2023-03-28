Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, что делать если ребенку снятся страшные сны.

— Детям помладше часто снятся страшные сны. Ночные кошмары могут свидетельствовать о том, что ребенок устал, перевозбудился, заболел, а могут быть и одним из признаков психологической травмы, — рассказали в ведомстве.

Как помочь ребенку преодолеть ночные ужасы:

не пытайтесь разбудить его. Лучше не касаться и не обнимать ребенка, который дергается или кричит во сне. Малыш может не узнать вас и еще больше испугается;

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если ребенок уже проснулся, убедитесь, что он вас узнал и понимает, где находится. Спросите, как зовут вас, как зовут домашнего любимца;

убедите ребенка, что вы здесь, рядом, что все хорошо. Ваше спокойное присутствие помогает ребенку чувствовать себя в безопасности;

скажите ребенку, что ему приснился страшный сон, но теперь все прошло;

детский психолог Светлана Ройз советует после пробуждения помочь ребенку победить врагов или монстров, которые преследовали его во сне. Разогнать их руками, воображаемым мечом или разбрызгивателем. Важно, чтобы ребенок сам участвовал в этих действиях – сам расправлялся со страхами;

если ребенок не хочет рассказывать, что именно ему приснилось, не настаивайте;

помогите ребенку снова заснуть. Предложите что-нибудь, что успокоит малыша: любимую мягкую игрушку, одеяло, подушку, ночник, сказку на ночь или тихую музыку. Или обсудите какие-нибудь приятные сны, которые хотел бы видеть ваш ребенок;

если ребенок боится засыпать снова, ночник в комнате или свет в прихожей могут помочь ему чувствовать себя в безопасности. Можно положить фонарик у кровати, чтобы ребенок мог разгонять им ночные кошмары.

Часто дети хотят поделиться тем, что им приснилось, уже утром. Когда ребенок рассказывает о сне, возможно, рисует его или пишет о нем при дневном свете, страшные образы теряют свою силу. Отлично, если ребенок сможет проговорить, прорисовать или прописать счастливое окончание своего тревожного сна.

Большинству детей периодически снятся кошмары, и обычно они перерастают их. Если кошмары случаются очень часто и не дают вашему ребенку полноценно выспаться, если они влияют на то, как ребенок ведет себя днем, если ему снятся сны, связанные с пережитым травматическим опытом, обратитесь за помощью к семейному врачу или психологу.