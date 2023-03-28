Фахівці Міністерства охорони здоров’я розповіли, що робити якщо дитині сняться страшні сни.

– Дітям молодшого віку часто сняться страшні сни. Нічні кошмари можуть свідчити про те, що дитина втомилася, перезбудилася, захворіла, а можуть бути і однією з ознак психологічної травми, – розповіли у відомстві.

Як допомогти дитині подолати нічні жахи:

не намагайтеся розбудити її. Краще не торкатися і не обіймати дитину, яка смикається або кричить уві сні. Малюк може не впізнати вас і ще більше злякається;

Зараз дивляться

якщо дитина вже прокинулася, переконайтеся, що вона вас впізнає і розуміє, де знаходиться. Запитайте, як звуть вас, як звуть домашнього улюбленця;

переконайте дитину, що ви тут, поруч, що все добре. Ваша спокійна присутність допомагає дитині відчувати себе в безпеці;

скажіть дитині, що їй приснився страшний сон, але тепер все пройшло;

дитячий психолог Світлана Ройз радить після пробудження допомогти дитині перемогти ворогів або монстрів, які переслідували її уві сні. Розігнати їх руками, уявним мечем або розбризкувачем. Важливо, щоб дитина сама брала участь в цих діях – сама розправлялася зі страхами;

якщо дитина не хоче розповідати, що саме їй наснилося, не наполягайте;

допоможіть дитині знову заснути. Запропонуйте що-небудь, що заспокоїть малюка: улюблену м’яку іграшку, ковдру, подушку, нічник, казку на ніч або тиху музику. Або обговоріть якісь приємні сни, які хотіла б бачити ваша дитина;

якщо дитина боїться засинати знову, нічник в кімнаті або світло в передпокої можуть допомогти їй відчувати себе в безпеці. Можна покласти ліхтарик біля ліжка, щоб дитина могла розганяти їм нічні кошмари.

Часто діти хочуть поділитися тим, що їм наснилося, вже вранці. Коли дитина розповідає про сон, можливо, малює його або пише про нього при денному світлі, страшні образи втрачають свою силу. Дуже добре, якщо дитина зможе проговорити, промальовувати або прописати щасливе закінчення свого тривожного сну.

Більшості дітей періодично сняться кошмари, і зазвичай вони переростають їх. Якщо кошмари трапляються дуже часто і не дають вашій дитині повноцінно виспатися, якщо вони впливають на те, як дитина поводиться вдень, якщо їй сняться сни, пов’язані з пережитим травматичним досвідом, зверніться за допомогою до сімейного лікаря або психолога.