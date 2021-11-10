С какого возраста дети способны воспринимать информацию об окружающем мире? Как могут родители привить ребенку любовь к науке? Какую роль в этом процессе играют современные гаджеты? На эти и другие не менее важные для заботливых пап и мам вопросы по просьбе Фактов ICTV ответила детский психолог, педагог Алла Сергейко.

— Начинать прививать любовь ребенка к науке нужно с того времени, как только он задаст свой первый вопрос, — говорит Алла Сергейко.

По ее словам, уповать в этом деле только на сторонние ресурсы — на детские сады, школы, кружки и студии — не стоит. Потому что способность ребенка смотреть на мир с восторгом, с неисчерпаемым интересом целиком и полностью зависит от родителей.

Прежде всего с мамой и папой дети имеют тесную эмоциональную связь, которая – как благодатная почва для маленького хрупкого ростка.

Если родители поставят перед собой цель не игнорировать вопросы ребенка, если найдут в себе эмоциональные силы после трудного трудового дня поиграть с ним, почитать, рассказать какую-нибудь интересную историю, показать нехитрый опыт, найденный заблаговременно в Интернете, будьте уверены: вы подготовите прочный и основательный фундамент для воспитания будущего ученого и первооткрывателя.

— Согласитесь, наивно ждать от ребенка искреннего интереса к науке, если по вечерам мама залипает на сериале, а папа зависает в планшете, — говорит психолог.

За ребенком нужно внимательно наблюдать, отслеживая и улавливая его интересы и наклонности. Любит рисовать – покупайте яркие краски, альбомы, книги с качественными иллюстрациями. Любит возводить из всех подручных средств дома и всякие строения – обеспечьте малыша конструкторами, соответствующими его возрасту. Любит музыку – приобретите несколько детских музыкальных инструментов.

— Нужно постоянно подогревать интерес ребенка к окружающему миру, рассказывая и объясняя происходящее вокруг. Например, почему мяч падает вниз, а не улетает в небо, откуда падает дождь и из чего получается снег, — объясняет психолог.

Что же касается современных гаджетов, то к ним нужно относиться крайне осторожно. Многие родители часто предпочитают дать ребенку смартфон, чтобы он не беспокоил их в течение какого-то времени. А что в этом смартфоне? Примитивная, туповатая игра с одними и теми же повторяющимися функциями. Что никак не способствует формированию творческого мышления. И так во всем.

— Поймите, ум ребенка формируется из таких вот мелочей, исподволь, незаметно, доходя до грани, когда уже поздно будет что-то предпринимать и пытаться исправить, — убеждена Алла Сергейко.

Быть родителем – это тяжкий труд. Но быть родителем ребенка творческого, свободно и широко мыслящего, умеющего и любящего докапываться до сути вопросов – тяжкий труд вдвойне. Но, честное слово, оно того стоит.