Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале “Будиночок на щастя”, за кулисами проекта “єПитання”, который выходит на Новом канале, поделилась, как она говорит с 4-летним сыном Мишей на тему войны.

— От детей невозможно ничего скрыть. Мы с мужем никогда не врем своему сыну, потому что он видит нас насквозь. И прекрасно понимает, когда мы говорим ему правду, а когда неправду, — говорит Анна.

По ее словам, они решили всегда рассказывать все, как есть, но без ужасных подробностей, которые могут травмировать ребенка. При этом объясняют, что с родителями он — в безопасности.

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Актриса призналась, что консультировалась со специалистом относительно поведения ребенка в это тревожное время.

— Психолог объяснил, что нельзя запрещать детям играть в войну, ведь таким способом они должны проживать события. Я поняла, что это своеобразный инструмент для “переваривания” эмоций, – говорит Кошмал.

Также актриса вспомнила отключения света, которые, к счастью, уже стали в нашей стране редкостью.

– У нас нет проблемы, если выключают электроэнергию. Ведь есть книги, раскраски, всякие развивающие занятия, чтение, математика. Сын сам не занимается, но любит, когда родители уделяют ему внимание, – рассказывает Анна.

По ее словам, всегда можно найти, что делать. Просто нужно проявить фантазию.

Смотрите украинский комедийный сериал “Будиночок на щастя” на Новом канале с понедельника по четверг в 19.00.

Источник: єПитання