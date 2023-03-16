Українська актриса Ганна Кошмал, яка зіграла в серіалі Будиночок на щастя, за лаштунками проєкту єПитання, що виходить на Новому каналі, розповіла, як вона говорить з 4-річним сином Мішею на тему війни.

– Від дітей неможливо нічого приховати. Ми з чоловіком ніколи не брешемо своєму синові, тому що він бачить нас наскрізь. І прекрасно розуміє, коли ми говоримо йому правду, а коли неправду, – каже Ганна.

За її словами, вони вирішили завжди розповідати все, як є, але без жахливих подробиць, які можуть травмувати дитину. Водночас пояснюють, що з батьками він – у безпеці.

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Актриса зізналася, що консультувалася з фахівцем щодо поведінки дитини в цей тривожний час.

– Психолог пояснив, що не можна забороняти дітям грати у війну, адже в такий спосіб вони повинні проживати події. Я зрозуміла, що це своєрідний інструмент для перетравлення емоцій, – каже Кошмал.

Також актриса згадала відключення світла, які, на щастя, вже стали в нашій країні рідкістю.

– У нас немає проблеми, якщо вимикають електроенергію. Адже є книги, розмальовки, всілякі заняття, що розвивають, читання, математика. Син сам не займається, але любить, коли батьки приділяють йому увагу, – розповідає Анна.

За її словами, завжди можна знайти, що робити. Просто потрібно проявити фантазію.

До речі, дивіться український комедійний серіал Будиночок на щастя на Новому каналі з понеділка по четвер о 19:00.

Джерело: єПитання