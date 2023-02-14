Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали общие рекомендации по поводу оптимального времени для начала прикорма и продуктов, которых следует избегать.
По словам специалистов, лучшая еда для ребенка до шести месяцев — это грудное молоко. Прикорм можно начинать с этого возраста, но при условии готовности малыша к знакомству с новой пищей. А именно:
- может сидеть сам или с помощью;
- хорошо держит голову;
- открывает рот, когда предлагают еду;
- если еда попадает в рот, не выталкивает ее языком назад, а проглатывает;
- тянет предметы в рот;
- пытается хватать небольшие игрушки или кусочки пищи;
- интересуется процессом еды, тянется к еде, если оказывается за столом.
Продукты для прикорма
Обычно прикорм начинают с пищи, имеющей консистенцию пюре. Это может быть домашнее или купленное овощное, фруктовое, мясное пюре, детские каши, сыры и йогурты.
Чтобы приготовить безопасную еду для первой прикормки на дому, есть несколько рекомендаций:
- хорошо разваривать крупы и смешивать их с грудным молоком, смесью или водой, чтобы ребенку было легче проглатывать;
- делать однородное пюре из овощей, фруктов и других продуктов;
- варить, тушить или запекать твердые фрукты и овощи, такие как яблоки и морковь, чтобы из них легко было сделать пюре;
- любые продукты нужно готовить к такому состоянию, чтобы их можно было легко размять вилкой.
Какие продукты нельзя давать
Ребенку уже с шести месяцев возможно большинство продуктов, включая потенциальные аллергены. Считается, что чем раньше их ввести в рацион ребенка, тем меньше риск развития аллергии.
Но все же есть несколько видов продуктов, которые нельзя давать маленьким детям:
- мед и продукты с ним, в том числе выпечку, потому что в нем могут быть споры, вызывающие ботулизм;
- коровье молоко, оно может привести к кишечному кровотечению. Кроме того, коровье молоко сложнее переваривать;
- продукты, представляющие риск пищевого отравления: сырое мясо, рыбу или мясо с кровью;
- яйца всмятку или другие, где желток не затвердел;
- непастеризованные молочные продукты, например мягкий сыр;
- лесные грибы;
- рыбу с высоким содержанием ртути, такой как тунец. Другая рыба безопасна, и ее нужно давать;
- конфеты, жвачки, леденцы, твердое печенье, сухари;
- напитки с кофеином, включая чай. До двух лет их лучше не давать вообще, а затем ограничивать.
Напомним, что время прикорма – примерно от 6 месяцев до 1 года. После года обычная пища уже становится основной для ребенка и он может есть то же, что и остальная семья.
Источник: CDC