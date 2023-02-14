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Правильный прикорм для детей: когда начинать и каких продуктов избегать

14 февраля 2023, 09:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
прикорм
Источник: Pixabay

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали общие рекомендации по поводу оптимального времени для начала прикорма и продуктов, которых следует избегать.

По словам специалистов, лучшая еда для ребенка до шести месяцев — это грудное молоко. Прикорм можно начинать с этого возраста, но при условии готовности малыша к знакомству с новой пищей. А именно:

  • может сидеть сам или с помощью;
  • хорошо держит голову;
  • открывает рот, когда предлагают еду;
  • если еда попадает в рот, не выталкивает ее языком назад, а проглатывает;
  • тянет предметы в рот;
  • пытается хватать небольшие игрушки или кусочки пищи;
  • интересуется процессом еды, тянется к еде, если оказывается за столом.

Продукты для прикорма

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Обычно прикорм начинают с пищи, имеющей консистенцию пюре. Это может быть домашнее или купленное овощное, фруктовое, мясное пюре, детские каши, сыры и йогурты.

Чтобы приготовить безопасную еду для первой прикормки на дому, есть несколько рекомендаций:

  • хорошо разваривать крупы и смешивать их с грудным молоком, смесью или водой, чтобы ребенку было легче проглатывать;
  • делать однородное пюре из овощей, фруктов и других продуктов;
  • варить, тушить или запекать твердые фрукты и овощи, такие как яблоки и морковь, чтобы из них легко было сделать пюре;
  • любые продукты нужно готовить к такому состоянию, чтобы их можно было легко размять вилкой.
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Какие продукты нельзя давать

Ребенку уже с шести месяцев возможно большинство продуктов, включая потенциальные аллергены. Считается, что чем раньше их ввести в рацион ребенка, тем меньше риск развития аллергии.

Но все же есть несколько видов продуктов, которые нельзя давать маленьким детям:

  • мед и продукты с ним, в том числе выпечку, потому что в нем могут быть споры, вызывающие ботулизм;
  • коровье молоко, оно может привести к кишечному кровотечению. Кроме того, коровье молоко сложнее переваривать;
  • продукты, представляющие риск пищевого отравления: сырое мясо, рыбу или мясо с кровью;
  • яйца всмятку или другие, где желток не затвердел;
  • непастеризованные молочные продукты, например мягкий сыр;
  • лесные грибы;
  • рыбу с высоким содержанием ртути, такой как тунец. Другая рыба безопасна, и ее нужно давать;
  • конфеты, жвачки, леденцы, твердое печенье, сухари;
  • напитки с кофеином, включая чай. До двух лет их лучше не давать вообще, а затем ограничивать.

Напомним, что время прикорма – примерно от 6 месяцев до 1 года. После года обычная пища уже становится основной для ребенка и он может есть то же, что и остальная семья.

Источник: CDC

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