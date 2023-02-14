Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали общие рекомендации по поводу оптимального времени для начала прикорма и продуктов, которых следует избегать.

По словам специалистов, лучшая еда для ребенка до шести месяцев — это грудное молоко. Прикорм можно начинать с этого возраста, но при условии готовности малыша к знакомству с новой пищей. А именно:

может сидеть сам или с помощью;

хорошо держит голову;

открывает рот, когда предлагают еду;

если еда попадает в рот, не выталкивает ее языком назад, а проглатывает;

тянет предметы в рот;

пытается хватать небольшие игрушки или кусочки пищи;

интересуется процессом еды, тянется к еде, если оказывается за столом.

Продукты для прикорма

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Обычно прикорм начинают с пищи, имеющей консистенцию пюре. Это может быть домашнее или купленное овощное, фруктовое, мясное пюре, детские каши, сыры и йогурты.

Чтобы приготовить безопасную еду для первой прикормки на дому, есть несколько рекомендаций:

хорошо разваривать крупы и смешивать их с грудным молоком, смесью или водой, чтобы ребенку было легче проглатывать;

делать однородное пюре из овощей, фруктов и других продуктов;

варить, тушить или запекать твердые фрукты и овощи, такие как яблоки и морковь, чтобы из них легко было сделать пюре;

любые продукты нужно готовить к такому состоянию, чтобы их можно было легко размять вилкой.

Какие продукты нельзя давать

Ребенку уже с шести месяцев возможно большинство продуктов, включая потенциальные аллергены. Считается, что чем раньше их ввести в рацион ребенка, тем меньше риск развития аллергии.

Но все же есть несколько видов продуктов, которые нельзя давать маленьким детям:

мед и продукты с ним, в том числе выпечку, потому что в нем могут быть споры, вызывающие ботулизм;

коровье молоко, оно может привести к кишечному кровотечению. Кроме того, коровье молоко сложнее переваривать;

продукты, представляющие риск пищевого отравления: сырое мясо, рыбу или мясо с кровью;

яйца всмятку или другие, где желток не затвердел;

непастеризованные молочные продукты, например мягкий сыр;

лесные грибы;

рыбу с высоким содержанием ртути, такой как тунец. Другая рыба безопасна, и ее нужно давать;

конфеты, жвачки, леденцы, твердое печенье, сухари;

напитки с кофеином, включая чай. До двух лет их лучше не давать вообще, а затем ограничивать.

Напомним, что время прикорма – примерно от 6 месяцев до 1 года. После года обычная пища уже становится основной для ребенка и он может есть то же, что и остальная семья.

Источник: CDC