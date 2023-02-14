Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Діти

Правильний прикорм для дітей: коли починати і яких продуктів уникати

14 Лютого 2023, 09:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
прикорм
Джерело: Pixabay

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) дали загальні рекомендації з приводу оптимального часу для початку прикорму і продуктів, яких слід уникати.

За словами фахівців, найкраща їжа для дитини до шести місяців – це грудне молоко. Прикорм можна починати з цього віку, але за умови готовності малюка до знайомства з новою їжею. А саме:

  • може сидіти сам або за допомогою;
  • добре тримає голову;
  • відкриває рот, коли пропонують їжу;
  • якщо їжа потрапляє до рота, не виштовхує її язиком назад, а проковтує;
  • тягне предмети до рота;
  • намагається хапати невеликі іграшки або шматочки їжі;
  • цікавиться процесом їжі, тягнеться до їжі, якщо опиняється за столом.

Продукти для прикорму

Зараз дивляться

Зазвичай прикорм починають з їжі, що має консистенцію пюре. Це може бути домашнє або куплене овочеве, фруктове, м’ясне пюре, дитячі каші, сири і йогурти.

Щоб приготувати безпечну їжу для першого підгодовування на дому, є кілька рекомендацій:

  • добре розварювати крупи і змішувати їх з грудним молоком, сумішшю або водою, щоб дитині було легше ковтати;
  • робити однорідне пюре з овочів, фруктів та інших продуктів;
  • варіть, тушкуйте або запікайте тверді фрукти та овочі, такі як яблука та морква, щоб з них було легко зробити пюре;
  • будь-які продукти потрібно готувати до такого стану, щоб їх можна було легко розім’яти виделкою.
Читайте також:
ребенок едаЦе жах для батьків. Діти з рідкісним розладом харчування не їдять більшість продуктів

Які продукти не можна давати

Дитині вже з шести місяців можна давати більшість продуктів, включаючи потенційні алергени. Вважається, що чим раніше їх ввести в раціон дитини, тим менше ризик розвитку алергії.

Але все ж є кілька видів продуктів, які не можна давати маленьким дітям:

  • мед і продукти з ним, зокрема випічку, тому що в ньому можуть бути спори, що викликають ботулізм;
  • коров’яче молоко, воно може привести до кишкової кровотечі. Крім того, коров’яче молоко важче перетравлювати;
  • продукти, що становлять ризик харчового отруєння: сире м’ясо, рибу або м’ясо з кров’ю;
  • яйця некруті або інші, де жовток не затвердів;
  • непастеризовані молочні продукти, такі як м’який сир;
  • лісові гриби;
  • рибу з високим вмістом ртуті, наприклад тунець. Інша риба безпечна і її потрібно давати
  • цукерки, жуйки, льодяники, тверде печиво, сухарі;
  • напої з кофеїном, включаючи чай. До двох років їх краще не давати взагалі, а потім обмежувати.

Нагадаємо, що час прикорму – приблизно від 6 місяців до 1 року. Після року звичайна їжа вже стає основною для дитини і вона може їсти те ж, що і інша сім’я.

Джерело: CDC

Теги
ВООЗ дитяче харчування Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь