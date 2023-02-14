Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) дали загальні рекомендації з приводу оптимального часу для початку прикорму і продуктів, яких слід уникати.

За словами фахівців, найкраща їжа для дитини до шести місяців – це грудне молоко. Прикорм можна починати з цього віку, але за умови готовності малюка до знайомства з новою їжею. А саме:

може сидіти сам або за допомогою;

добре тримає голову;

відкриває рот, коли пропонують їжу;

якщо їжа потрапляє до рота , не виштовхує її язиком назад, а проковтує;

, не виштовхує її назад, а проковтує; тягне предмети до рота ;

; намагається хапати невеликі іграшки або шматочки їжі;

цікавиться процесом їжі, тягнеться до їжі, якщо опиняється за столом.

Продукти для прикорму

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Зазвичай прикорм починають з їжі, що має консистенцію пюре. Це може бути домашнє або куплене овочеве, фруктове, м’ясне пюре, дитячі каші, сири і йогурти.

Щоб приготувати безпечну їжу для першого підгодовування на дому, є кілька рекомендацій:

добре розварювати крупи і змішувати їх з грудним молоком, сумішшю або водою, щоб дитині було легше ковтати;

робити однорідне пюре з овочів, фруктів та інших продуктів;

варіть, тушкуйте або запікайте тверді фрукти та овочі, такі як яблука та морква, щоб з них було легко зробити пюре;

пюре; будь-які продукти потрібно готувати до такого стану, щоб їх можна було легко розім’яти виделкою.

Які продукти не можна давати

Дитині вже з шести місяців можна давати більшість продуктів, включаючи потенційні алергени. Вважається, що чим раніше їх ввести в раціон дитини, тим менше ризик розвитку алергії.

Але все ж є кілька видів продуктів, які не можна давати маленьким дітям:

мед і продукти з ним, зокрема випічку, тому що в ньому можуть бути с пори , що викликають ботулізм;

випічку, тому що в ньому можуть бути , що викликають ботулізм; коров’яче молоко, воно може привести до кишкової кровотечі. Крім того, коров’яче молоко важче перетравлювати;

продукти, що становлять ризик харчового отруєння: сире м’ясо, рибу або м’ясо з кров’ю;

яйця некрут і або інші, де жовток не затвердів;

або інші, де жовток не затвердів; непастеризовані молочні продукти, такі як м’який сир;

лісові гриби;

риб у з високим вмістом ртуті, наприклад тунець. Інша риба безпечна і її потрібно давати

з високим вмістом ртуті, наприклад тунець. Інша риба безпечна і її потрібно давати цукерки, жуйки, льодяники, тверде печиво, сухарі;

напої з кофеїном, включаючи чай. До двох років їх краще не давати взагалі, а потім обмежувати.

Нагадаємо, що час прикорму – приблизно від 6 місяців до 1 року. Після року звичайна їжа вже стає основною для дитини і вона може їсти те ж, що і інша сім’я.

Джерело: CDC