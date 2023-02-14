Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) дали загальні рекомендації з приводу оптимального часу для початку прикорму і продуктів, яких слід уникати.
За словами фахівців, найкраща їжа для дитини до шести місяців – це грудне молоко. Прикорм можна починати з цього віку, але за умови готовності малюка до знайомства з новою їжею. А саме:
- може сидіти сам або за допомогою;
- добре тримає голову;
- відкриває рот, коли пропонують їжу;
- якщо їжа потрапляє до рота, не виштовхує її язиком назад, а проковтує;
- тягне предмети до рота;
- намагається хапати невеликі іграшки або шматочки їжі;
- цікавиться процесом їжі, тягнеться до їжі, якщо опиняється за столом.
Продукти для прикорму
Зазвичай прикорм починають з їжі, що має консистенцію пюре. Це може бути домашнє або куплене овочеве, фруктове, м’ясне пюре, дитячі каші, сири і йогурти.
Щоб приготувати безпечну їжу для першого підгодовування на дому, є кілька рекомендацій:
- добре розварювати крупи і змішувати їх з грудним молоком, сумішшю або водою, щоб дитині було легше ковтати;
- робити однорідне пюре з овочів, фруктів та інших продуктів;
- варіть, тушкуйте або запікайте тверді фрукти та овочі, такі як яблука та морква, щоб з них було легко зробити пюре;
- будь-які продукти потрібно готувати до такого стану, щоб їх можна було легко розім’яти виделкою.
Які продукти не можна давати
Дитині вже з шести місяців можна давати більшість продуктів, включаючи потенційні алергени. Вважається, що чим раніше їх ввести в раціон дитини, тим менше ризик розвитку алергії.
Але все ж є кілька видів продуктів, які не можна давати маленьким дітям:
- мед і продукти з ним, зокрема випічку, тому що в ньому можуть бути спори, що викликають ботулізм;
- коров’яче молоко, воно може привести до кишкової кровотечі. Крім того, коров’яче молоко важче перетравлювати;
- продукти, що становлять ризик харчового отруєння: сире м’ясо, рибу або м’ясо з кров’ю;
- яйця некруті або інші, де жовток не затвердів;
- непастеризовані молочні продукти, такі як м’який сир;
- лісові гриби;
- рибу з високим вмістом ртуті, наприклад тунець. Інша риба безпечна і її потрібно давати
- цукерки, жуйки, льодяники, тверде печиво, сухарі;
- напої з кофеїном, включаючи чай. До двох років їх краще не давати взагалі, а потім обмежувати.
Нагадаємо, що час прикорму – приблизно від 6 місяців до 1 року. Після року звичайна їжа вже стає основною для дитини і вона може їсти те ж, що і інша сім’я.
Джерело: CDC