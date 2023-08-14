Все дети планеты во второй половине ХХI века будут страдать от ухудшения климата. Ученые прогнозируют, что климатический кризис нашей планеты угрожает более 2 млрд детей в разных уголках мира.

Согласно отчету Unicef, повышение температуры минимум на 1,7 градуса до 2050 года может привести к интенсивным волнам жары, которая будет негативно влиять на здоровье практически каждого ребенка.

А если температура вырастет на 2,4 градуса к 2050 году, ситуация обострится еще больше: возможны тепловые удары, заболевания дыхательных путей и расстройства физического и когнитивного развития.

— Повышение температуры мировой атмосферы становится катастрофическим фактором для детей всего мира, — подчеркивает ведущий экологический исследователь Джейн Доу, мы уже видим первые проявления этого влияния.

Экологи и ученые отмечают, что уже сегодня необходимо принять срочные меры, чтобы сдержать темпы изменения климата. Уменьшение выбросов парниковых газов поможет спасти не только молодых жителей планеты, но и будущие поколения.

Мировое сообщество сейчас рассматривает различные сценарии решения климатического кризиса. Эксперты призывают к сокращению действий, вызывающих парниковый эффект, и подчеркивают важность образовательных и медицинских программ, которые должны минимизировать негативные последствия в период глобального изменения климата.

Источник: Unicef