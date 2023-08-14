Усі діти планети у другій половині ХХI століття потерпатимуть від погіршення клімату. Вчені прогнозують, що кліматична криза нашої планети загрожує понад 2 млрд дітей у різних куточках світу.

Відповідно до звіту Unicef, підвищення температури навіть на 1,7 градуса до 2050 року може призвести до інтенсивних хвиль спеки, що негативно впливатиме на здоров’я практично кожної дитини.

А якщо температура зросте на 2,4 градуса до 2050 року, ситуація загостриться ще більше: можливі теплові удари, захворювання дихальних шляхів і розлади фізичного й когнітивного розвитку.

– Підвищення температури світової атмосфери стає катастрофічним фактором для дітей всього світу, – зауважує провідний екологічний дослідник Джейн Доу, – ми вже бачимо перші прояви цього впливу.

Екологи та науковці наголошують, що вже сьогодні необхідно вжити термінових заходів, щоби стримати темпи зміни клімату. Зменшення викидів парникових газів допоможе врятувати не лише наймолодших мешканців планети, а й майбутні покоління.

Світова спільнота нині розглядає різні сценарії вирішення кліматичної кризи. Експерти закликають до скорочення дій, що спричиняють парниковий ефект, і наголошують на важливості освітніх і медичних програм, які мають мінімізувати негативні наслідки в період глобальної зміни клімату.

Джерело: Unicef