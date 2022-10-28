Здоровая пища – здоровая жизнь. Это – аксиома. Поэтому сохранить здоровье детей – это самая ответственная задача взрослых. И здесь речь не идет о суперфудах и диетических продуктах, которые в большинстве регионов труднодоступны. Нет, здесь нужно просто изучить и соблюдать простые правила, советует шеф Евгений Клопотенко.

Приучаете себя, объясняете эти правила ребенку и живете здорово. Сейчас, как никогда, нужно заботиться о себе. Ибо от здоровья зависит психологическое состояние – ваше и детское.

Берете ребенка с собой в магазин и читаете состав продуктов. Избыток сахара, трансжиры, неизвестные приложения и консерванты – сразу нет. Поверьте, ребенок запомнит эту модель поведения и уж когда подрастет, то не захочет покупать вредные снеки и подобное.

Многие овощи и фрукты в рационе: минимум 400г в день. Это не так сложно, потому что где-то 100 г салата приготовили к завтраку, перекусили яблоком, подбросили немного приготовленной цветной или квашеной капусты к обеду, на ужин запекли овощи.

Добавляем в блюда меньше соли и сахара.

Колбаса и сосиски – табу. Потому что там часто проблемы с составом. Даже если он написан на упаковке.

Вот и все! Сложно ли запомнить? Меньше сахара и соли, больше овощей и фруктов и ваша семья уже будет гораздо здоровее.

Источник: Кулинарная поддержка