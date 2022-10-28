Здорова їжа – здорове життя. Це – аксіома. Тож зберегти здоров’я дітей – це найвідповідальніша задача дорослих. І тут не йдеться про суперфуди та дієтичні продукти, які у більшості регіонів наразі важкодоступні. Ні, тут потрібно просто вивчити та дотримуватися простих правил, радить шеф Євген Клопотенко.

Привчаєте себе, пояснюєте ці правила дитині і живете здорово. Зараз, як ніколи, треба дбати про себе. Бо від здоров’я залежить психологічний стан – ваш і дитячий. Берете дитину з собою у магазин і читаєте склад продуктів. Надлишок цукру, трансжири, невідомі додатки та консерванти – одразу ні. Повірте, дитина запам’ятає цю модель поведінки і вже коли підросте, то не захоче купувати шкідливі снеки і подібне. Багато овочів та фруктів у раціоні: мінімум 400г на день. Це не так складно, бо десь 100 г салату приготували до сніданку, перекусили яблуком, підкинули трохи приготованої цвітної або квашеної капусти до обіду, на вечерю запекли овочі. Додаємо у страви менше солі та цукру. Ковбаса та сосиски – табу. Бо часто там проблеми зі складом. Навіть, якщо він написаний на пакуванні.

Ось і все! Чи складно запам’ятати? Менше цукру та солі, більше овочів та фруктів і ваша родина вже буде набагато здоровішою.

Джерело: Кулінарна підтримка