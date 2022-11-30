Сегодня одной из проблем образовательного процесса в условиях дистанционного обучения есть ограничение двигательной активности ребенка. Естественно, что детский организм это больше всего чувствует, ведь требует постоянной подвижности, живого общения с друзьями.

Кроме того, достаточная физическая активность предотвращает стресс и улучшает настроение, развивает ловкость и гибкость, уменьшает риск травм, улучшает мозговую деятельность и творческие способности. Поэтому очень важно обеспечить физическую активность ребенка в течение дня.

Как Фактам ICTV рассказала врач ЛФК высшей категории КНП Винницкая областная детская клиническая больница ВОР, Попова Ирина.

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Утренняя гимнастика должна обязательно входить в распорядок дня ребенка и проводить утром после пробуждения от сна. В комплекс нужно включить упражнения для всех групп мышц, гибкость и дыхательные упражнения. Не нужно выполнять упражнения статического характера, с отягощениями, на выносливость (например, длительный бег).

Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе с небольшой амплитудой движений. Между сериями из двух-трех упражнений выполняются упражнения на расслабление или медленный бег в течение 10-20 секунд. Утренняя гимнастика может сочетаться с самомассажем и закаливанием организма.

Физкультурные “пятиминутки” в течение дня оберегают от усталости, способствуют поддержанию работоспособности и т.д. Упражнения можно делать в перерывах меж занятиями.

Обычно это простые общеразвивающие упражнения (наклоны, повороты головы, круговые движения в плечевых, локтевых суставах), изометрические (максимальное напряжение и расслабление мышц кистей, рук, ног, туловища), специальные упражнения для мышц глаз (движения глаз) вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения).

Можно тренироваться и онлайн после уроков. Однако в этом случае нужно быть осторожными при выборе занятий и убедиться, что упражнения подходят ребенку по возрасту и состоянию здоровья.

Прогулки на улице, хождение по лестнице или даже ходьба по квартире поможет не терять тонус мышц и улучшить кровообращение.

Не забываем о домашних подвижных играх или танцах с детьми, тренажерах, обручах, скакалках и т.д.

Всегда помним о необходимости следить за самочувствием ребенка.