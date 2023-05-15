Команда ученых Университета Восточной Англии в ходе исследования выяснила, что общение с маленькими детьми может помочь сформировать структуру их мозга, улучшить языковую обработку и расширить словарный запас.

По словам исследователей, они обнаружили связь между количеством взрослой речи, с которой сталкиваются дети, и концентрацией вещества в мозге, известного как миелин, которое окружает нервы и делает сигналы более эффективными.

— Я думаю, что главный посыл — обязательно говорите со своими детьми. Это важно. Что здесь поразительно, так это то, что речь буквально формирует структуру мозга, — сказал ведущий автор исследования, профессор Джон Спенсер.

Спенсер и его коллеги использовали устройство, встроенное в жилет, для записи объема речи 87 детей в возрасте около шести месяцев и 76 детей в возрасте около 30 месяцев. Команда записала 6 208 часов языковых данных, используя МРТ для измерения количества миелина в мозге детей.

По мере развития мозга количество миелина увеличивается. Тем не менее, команда обнаружила, что для 30-месячных детей большее количество взрослой речи было связано с более высоким количеством миелина в связанных с языком путях в мозге.

Напротив, для шестимесячных детей большее количество взрослой речи было связано с более низкими концентрациями миелина.

Хотя последнее было неожиданным, Спенсер сказал, что одно из возможных объяснений состоит в том, что воздействие речи зависит от стадии развития мозга.

По словам профессора, в 30 месяцев мозг находится в другом состоянии: он начинает сокращать рост части клеток, формировать специфические связи, и вот тут-то и появляется миелин.

Исследователи добавляют, что ассоциации для обеих возрастных групп были сильнее, по крайней мере, в правом полушарии мозга, для детей более разговорчивых матерей.