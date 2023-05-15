Команда вчених Університету Східної Англії під час дослідження з’ясувала, що спілкування з маленькими дітьми може допомогти сформувати структуру їхнього мозку, поліпшити мовне опрацювання і розширити словниковий запас.

За словами дослідників, вони виявили зв’язок між кількістю дорослої мови, яку чули діти, і концентрацією речовини в мозку, відомої як мієлін, що оточує нерви і робить сигнали більш ефективними.

– Я думаю, що головний сенс дослідження – обов’язково говоріть зі своїми дітьми. Це важливо. Що тут вражає, так це те, що мова буквально формує структуру мозку, – сказав провідний автор дослідження, професор Джон Спенсер.

Спенсер і його колеги використовували пристрій для запису об’єму мовлення 87 дітей віком близько шести місяців і 76 дітей віком близько 30 місяців. Команда записала 6 208 годин мовних даних, використовуючи МРТ для вимірювання кількості мієліну в мозку дітей.

У міру розвитку мозку кількість мієліну збільшується. Проте команда виявила, що для 30-місячних дітей більша кількість дорослого мовлення була пов’язана з вищою кількістю мієліну в пов’язаних із мовою шляхах у мозку.

І навпаки, для шестимісячних дітей більша кількість дорослого мовлення була пов’язана з нижчими концентраціями мієліну.

Хоча останнє було несподіваним, Спенсер сказав, що одне з можливих пояснень полягає в тому, що вплив мови залежить від стадії розвитку мозку.

За словами професора, у 30 місяців мозок перебуває в іншому стані: він починає скорочувати ріст частини клітин, формувати специфічні зв’язки, і ось тут і з’являється мієлін.

Дослідники додають, що асоціації для обох вікових груп були сильнішими, принаймні в правій півкулі мозку, для дітей більш говірких матерів.