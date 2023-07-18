Плач для малышей — единственный способ сообщить родителям о своем недовольстве или боли. Поэтому, когда ребенку некомфортно, он начинает плакать.

Однако слезы не всегда удается остановить чистым подгузником, объятиями или едой. Бывают случаи, когда малыш впадает в истерики и ничто не помогает его успокоить.

Что делать, когда ребенок заходится от плача, и как успокоить малыша — Факты ICTV спросили у врача-педиатра и детского инфекциониста Анны Гриценко.

Почему ребенок заходится от плача

По словам врача-педиатра, обычно плач и истерика приходится на возраст от 2 до 7 лет. Причин сильного плача может быть множество, и чаще всего это зависит от возраста ребенка.

— Например, дети до 3-х лет чаще всего плачут из-за ограниченного словарного запаса. То есть ребенок не может донести до родителей свою проблему, поэтому приходится очень громко плакать, — говорит Гриценко.

Затем начинается кризис трех лет. В этот период ребенок начинает искать всему отрицание, ни с чем не соглашается, истерит и плачет.

Если говорить о детках 5-7 лет, то сильный плач может быть манипуляцией, особенно вниманием родителей.

Со временем эта манипуляция станет для ребенка опытом, то есть малыш поймет: если родители изменили свое решение после моей истерики, значит, этот инструмент работает и в будущем его можно использовать.

— Конечно, нельзя исключать соматическое состояние ребенка. То есть может банально что-то болеть — режутся зубчики, болит живот, горло или ухо. Это тоже может быть причиной истерики, — добавляет врач.

Также взрывной плач может свидетельствовать о дискомфорте ребенка. Может быть, ему слишком жарко или холодно, неудобная одежда или обувь, есть чувство голода или жажды и т. д.

— Самая распространенная причина сильного плача — эмоциональная перегрузка ребенка и нарушение гигиены сна и бодрости. Возможно, перед сном ребенок заигрался и вы его невовремя уложили спать, присутствовали гаджеты и тому подобное. То есть все это приводит к непонятному плачу, — говорит Гриценко.

Как успокоить ребенка, когда он заходится от плача

— Первое, что стоит сделать, — устранить причину плача. Конечно, если это возможно, — советует педиатр.

Если причину вы не нашли, врач советует сохранять спокойствие. То есть родителям не стоит кричать, нервничать или эмоционально реагировать на сильный плач малыша.

— Найдите какие-то дыхательные практики и выполните их. Не нервничайте. Лишь в спокойном состоянии можно хоть как-то успокоить ребенка. Если ребенок еще маленький, не нужно его винить или пытаться что-то объяснить. Ребенок вас просто не услышит! — говорит врач.

Гриценко также советует попробовать перефокусировать внимание ребенка. Отвлечь малыша на что-то яркое или необычное, чтобы он забыл о причине плача и успокоился. Это работает лучше всего.

— Если ребенок старше, можно попробовать обнять его, прислонить к себе. Если не сработало — сядьте рядом, чтобы ваши глаза были на одном уровне, и просто подождите, пока градус напряжения снизится. И уже после этого можно поговорить. Стоит сказать ребенку, что вы понимаете, почему так происходит, почему он/она расстроилась. Обсудите, что именно стало причиной слез.

Также стоит объяснить, что манипуляции на вас не сработают. Например, если ребенок требует что-то купить, объясните, что в будущем вы не будете этого делать. Важно, чтобы ребенок понял, что в будущем такой сценарий больше не сработает.

Какое состояние ребенка требует дополнительного осмотра у врача

Родителям следует обращать внимание на следующие красные флажки:

агрессия во время истерики (бьет себя и окружающих);

если эпизоды сильного плача за один день увеличиваются. То есть они не ежедневно, а несколько раз в день;

если ребенок меняется во время истерики (кожные покровы становятся бледными, закатываются глаза, ребенок теряет сознание или задыхается);

если нарушился сон и ночью появляются эпизоды энуреза (если ребенок уже обучен ходить в горшок, однако начинает мочиться ночью).