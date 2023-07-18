Плач для малюків – це єдиний спосіб сповістити батьків про своє невдоволення чи біль. Тому, коли дитині некомфортно, вона починає плакати.

Проте сльози не завжди вдається зупинити чистим підгузком, обіймами чи їжею. Трапляються випадки, коли малюк впадає в істерики й ніщо не допомагає його заспокоїти.

Що робити, коли дитина заходиться від плачу, та як заспокоїти малечу – Факти ICTV запитали у лікаря-педіатра та дитячого інфекціоніста Анни Гриценко.

Чому дитина заходиться від плачу

За словами лікаря-педіатра, зазвичай плач та істерика припадає на вік від 2 до 7 років. Причин сильного плачу може бути безліч, і найчастіше це залежить від віку дитини.

– Наприклад, діти до 3-х років найчастіше плачуть через обмежений словниковий запас. Тобто дитина не може донести до батьків свою проблему, тому доводиться дуже гучно плакати, – каже Гриценко.

Потім починається криза трьох років. У цей період дитина починає шукати всьому заперечення, ні з чим не погоджується, істерить та плаче.

Якщо говорити про діток 5-7 років, то сильний плач може бути маніпуляцією, особливо увагою батьків.

З часом ця маніпуляція стане для дитини досвідом, тобто малюк зрозуміє: якщо батьки змінили своє рішення після моєї істерики, отже, цей інструмент працює і в майбутньому його можна використовувати.

– Звичайно, не можна виключати соматичний стан дитини. Тобто може банально щось боліти – ріжуться зубчики, болить живіт, горло чи вухо. Це теж може бути причиною істерики, – додає лікар.

Також надривний плач може свідчити про дискомфорт дитини. Можливо, їй занадто спекотно чи холодно, незручний одяг чи взуття, є відчуття голоду чи спраги тощо.

– Найрозповсюдженіша причина сильного плачу – емоційне перенавантаження дитини та порушення гігієни сну і бадьорості. Можливо, перед сном дитина загралася і ви її невчасно поклали спати, чи були присутні гаджети тощо. Тобто усе це призводить до незрозумілого плачу, – каже Гриценко.

Як заспокоїти дитину, коли вона заходиться від плачу

– Перше, що варто зробити, – усунути причину плачу. Звичайно, якщо це можливо, – радить педіатр.

Якщо причину ви не знайшли, лікар радить зберігати спокій. Тобто батькам не варто кричати, нервувати чи емоційно реагувати на сильний плач малюка.

– Знайдіть якісь дихальні практики та виконайте їх. Не нервуйте. Лише в спокійному стані можна хоч якось заспокоїти дитину. Якщо дитя ще маленьке, не потрібно його звинувачувати чи намагатися щось пояснити. Дитина вас просто не почує! – каже лікар.

Гриценко також радить спробувати перефокусувати увагу дитини. Відволікти малюка на щось яскраве чи незвичне, щоб він забув про причину плачу та заспокоївся. Це найкраще працює.

– Якщо дитина старша, можна спробувати обійняти її, притулити до себе. Якщо не спрацювало – сядьте поруч, щоб ваші очі були на одному рівні, і просто зачекайте, поки градус напруги знизиться. І вже після цього можна поговорити. Варто сказати дитині, що ви розумієте, чому так відбувається, чому він/вона засмутилася. Обговоріть, що саме стало причиною сліз.

Також варто пояснити, що маніпуляції на вас не спрацюють. Наприклад, якщо дитина вимагає щось купити, поясніть, що в майбутньому ви не будете цього робити. Важливо, щоб дитина зрозуміла, що в майбутньому такий сценарій більше не спрацює.

Який стан дитини потребує додаткового огляду в лікаря

Батькам слід звертати увагу на такі червоні прапорці:

агресія під час істерики (бʼє себе та оточуючих);

якщо епізоди сильного плачу за один день збільшуються. Тобто вони не щодня, а кілька разів на день;

якщо дитина змінюється під час істерики (шкірні покриви стають блідими, закочуються очі, дитина втрачає свідомість чи задихається);

якщо порушився сон і вночі зʼявляються епізоди енурезу (якщо дитина вже навчена ходити в горщик, проте починає мочитися вночі).