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Чтобы спасти жизнь: во Львове мальчику из Краматорска удалили почку с огромной опухолью

16 июня 2022, 13:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
опухоль

Медикам Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове для спасения жизни мальчика из Краматорска пришлось вместе с огромной опухолью удалить почку. Операция длилась почти семь часов.

Маленькому Марку из Краматорска 2,5 года. В клинику он попал больше двух месяцев назад в критическом состоянии, с тяжелым диагнозом – нефробластома правой почки.

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Чтобы спасти жизнь маленькому пациенту, медикам пришлось удалить образование вместе с пораженным органом.

Врач-онколог Кристина Запоточная, которая лечит Марка, рассказала, что главными жалобами при поступлении было незначительное повышение температуры и увеличенный живот: обнаруженное образование поразило медиков своими размерами.

— Мы сделали все нужные обследования и сразу начали предоперационное лечение химиотерапией. После шести курсов контрольное обследование показало положительную динамику: размеры опухоли и количество метастазов в легких значительно уменьшились, — рассказала врач.

По словам медиков больницы, нефробластома довольно распространенное онкологическое заболевание у детей. Однако этот случай оказался сложным из-за размеров опухоли и ее нетипичности.

По словам детского хирурга Ореста Лешневского, обычно нефробластома находится в пределах забрюшинного пространства. У Марка же опухоль проросла в забрюшинное пространство и метастатически распространилась до пределов печени. К тому же была плотно спаяна с нижней полой веной – одним из магистральных сосудов организма.

— Интраоперационно мы также обнаружили дополнительный мочеточник. Все это осложняло операцию, однако нам удалось успешно выделить и удалить опухоль вместе с почкой, — пояснил детский хирург.

Мама мальчика София рассказывает, что проблему заметила уже после начала войны: до того Марк рос обычным мальчиком, его ничего не беспокоило.

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Несмотря на то, что его живот был немного увеличенным, ребенок нормально развивался, был оживленным, так что семья считала это особенностью его организма.

Но в середине марта животик у Марка резко вырос. На тот момент в больнице Краматорска уже невозможно было пройти необходимые обследования — город постоянно обстреливала вражеская артиллерия, были проблемы с электро- и водоснабжением.

Эвакуационным поездом семья мальчика, в которой кроме него еще четверо детей, добралась до Львова – ехать пришлось более суток. Сначала всю семью приняли в Западноукраинском центре: поселили в отдельной палате, обеспечили всем необходимым.

Впоследствии волонтеры благотворительного фонда помогли с жильем. Сейчас многодетная семья проживает в домике в Сокале. Пока Марк с мамой в больнице, другими детьми занимается бабушка, которой удалось выехать из Краматорска накануне обстрела вокзала.

Маленький Марк постоянно находится под опекой онкологов. Жизнерадостный малыш нашел новых друзей и стал любимцем в отделении. Его еще ждет длительное лечение, однако семья надеется, что Марк вполне выздоровеет, и они смогут вернуться в родной город.

Источник: Западноукраинский детский специализированный медцентр

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Львов Онкология Операция
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