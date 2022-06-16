Медикам Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове для спасения жизни мальчика из Краматорска пришлось вместе с огромной опухолью удалить почку. Операция длилась почти семь часов.

Маленькому Марку из Краматорска 2,5 года. В клинику он попал больше двух месяцев назад в критическом состоянии, с тяжелым диагнозом – нефробластома правой почки.

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Чтобы спасти жизнь маленькому пациенту, медикам пришлось удалить образование вместе с пораженным органом.

Врач-онколог Кристина Запоточная, которая лечит Марка, рассказала, что главными жалобами при поступлении было незначительное повышение температуры и увеличенный живот: обнаруженное образование поразило медиков своими размерами.

— Мы сделали все нужные обследования и сразу начали предоперационное лечение химиотерапией. После шести курсов контрольное обследование показало положительную динамику: размеры опухоли и количество метастазов в легких значительно уменьшились, — рассказала врач.

По словам медиков больницы, нефробластома довольно распространенное онкологическое заболевание у детей. Однако этот случай оказался сложным из-за размеров опухоли и ее нетипичности.

По словам детского хирурга Ореста Лешневского, обычно нефробластома находится в пределах забрюшинного пространства. У Марка же опухоль проросла в забрюшинное пространство и метастатически распространилась до пределов печени. К тому же была плотно спаяна с нижней полой веной – одним из магистральных сосудов организма.

— Интраоперационно мы также обнаружили дополнительный мочеточник. Все это осложняло операцию, однако нам удалось успешно выделить и удалить опухоль вместе с почкой, — пояснил детский хирург.

Мама мальчика София рассказывает, что проблему заметила уже после начала войны: до того Марк рос обычным мальчиком, его ничего не беспокоило.

Несмотря на то, что его живот был немного увеличенным, ребенок нормально развивался, был оживленным, так что семья считала это особенностью его организма.

Но в середине марта животик у Марка резко вырос. На тот момент в больнице Краматорска уже невозможно было пройти необходимые обследования — город постоянно обстреливала вражеская артиллерия, были проблемы с электро- и водоснабжением.

Эвакуационным поездом семья мальчика, в которой кроме него еще четверо детей, добралась до Львова – ехать пришлось более суток. Сначала всю семью приняли в Западноукраинском центре: поселили в отдельной палате, обеспечили всем необходимым.

Впоследствии волонтеры благотворительного фонда помогли с жильем. Сейчас многодетная семья проживает в домике в Сокале. Пока Марк с мамой в больнице, другими детьми занимается бабушка, которой удалось выехать из Краматорска накануне обстрела вокзала.

Маленький Марк постоянно находится под опекой онкологов. Жизнерадостный малыш нашел новых друзей и стал любимцем в отделении. Его еще ждет длительное лечение, однако семья надеется, что Марк вполне выздоровеет, и они смогут вернуться в родной город.

Источник: Западноукраинский детский специализированный медцентр