Медикам Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові задля порятунку життя хлопчика з Краматорська довелося разом з величезною пухлиною видалити нирку. Операція тривала майже сім годин.

Маленькому Марку з Краматорська 2,5 року. У клініку він потрапив більше двох місяців тому в критичному стані, з важким діагнозом – нефробластома правої нирки.

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Щоб врятувати життя маленькому пацієнтові, медикам довелося видалити утворення разом з ураженим органом.

Лікар-онколог Христина Запоточна, яка лікує Марка, розповіла, що головними скаргами при надходженні було незначне підвищення температури й збільшений живіт: виявлене утворення вразило медиків своїми розмірами.

– Ми зробили всі потрібні обстеження й відразу почали передопераційне лікування хіміотерапією. Після шести курсів контрольне обстеження показало позитивну динаміку: розміри пухлини і кількість метастазів в легенях значно зменшилися, – розповіла лікар.

За словами медиків лікарні, нефробластома досить поширене онкологічне захворювання у дітей. Однак цей випадок виявився складним через розміри пухлини та її нетиповість.

За словами дитячого хірурга Ореста Лешневського, зазвичай нефробластома розміщена в межах заочеревинного простору. У Марка ж пухлина проросла в заочеревинний простір й метастатично поширилася до меж печінки. До того ж була щільно спаяна з нижньою порожнистою веною – однією з магістральних судин організму.

– Інтраопераційно ми також виявили додатковий сечовід. Все це ускладнювало операцію, проте нам вдалося успішно виділити і видалити пухлину разом з ниркою, – пояснив дитячий хірург.

Мама хлопчика Софія розповідає, що проблему помітила вже після початку війни: до того Марк ріс звичайним хлопчиком, його нічого не турбувало.

Незважаючи на те, що його живіт був трохи збільшеним, дитина нормально розвивалася, була жвавою, так що сім’я вважала це особливістю її організму.

Але в середині березня животик у Марка різко виріс. На той момент у лікарні Краматорська вже неможливо було пройти необхідні обстеження – місто постійно обстрілювала ворожа артилерія, були проблеми з електро- та водопостачанням.

Евакуаційним потягом сім’я хлопчика, в якій крім нього ще четверо дітей, дісталася до Львова – їхати довелося більше доби. Спочатку всю сім’ю прийняли в Західноукраїнському центрі: поселили в окремій палаті, забезпечили всім необхідним.

Згодом волонтери благодійного фонду допомогли з житлом. Зараз багатодітна сім’я проживає в будиночку в Сокалі. Поки Марко з мамою в лікарні, іншими дітьми займається бабуся, якій вдалося виїхати з Краматорська напередодні обстрілу вокзалу.

Маленький Марко постійно перебуває під опікою онкологів. Життєрадісний малюк знайшов нових друзів і став улюбленцем у відділенні. На нього ще чекає тривале лікування, проте сім’я сподівається, що Марк повністю одужає, і вони зможуть повернутися в рідне місто.

Джерело: Західноукраїнський дитячий спеціалізований медцентр