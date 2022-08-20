В настоящее время, когда дети возвращаются в школу, на первый план выходит безопасность всех участников учебного процесса.

Однако не забывайте, что важным остается и здоровье.

Первоклассникам перед зачислением в школу нужно пройти комплексное медицинское освидетельствование, в том числе и у узких специалистов.

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Перед зачислением их родители должны предоставить медицинскому работнику школы две справки:

форма № 086-1/о Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра;

форма № 063/о Карта профилактических прививок.

Сроки и количество обязательных профилактических прививок можно узнать в Национальном календаре профилактических прививок.

Дети, которые переходят в следующий учебный класс, обязательно должны проходить медицинский профилактический осмотр раз в год (до совершеннолетия).

Если в школе нет данных о вакцинации ребенка, то в учебном заведении могут дополнительно попросить предоставить справку. Такое бывает при переходе из одной школы в другую. Если же ребенок остается в своей школе, то справка о вакцинации нужна, если в последнее время вы прививались.

Даже если школьник будет учиться дистанционно, не забывайте проходить медосмотр. Ведь это, прежде всего, важно и для ребенка, и для родителей. Это поможет своевременно реагировать на возможные проблемы со здоровьем.

Учителя также должны проходить обязательные предварительные (до принятия на работу) и периодические медицинские осмотры.

Обязательное профилактическое медицинское освидетельствование предусматривает:

общее обследование врачами-специалистами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог и другие (при необходимости);

лабораторное обследование;

функциональное обследование

Работники, без уважительных причин не прошедшие в установленный срок обязательный медицинский осмотр в полном объеме, отстраняются от работы и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.