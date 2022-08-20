Першокласникам перед зарахуванням до школи потрібно пройти комплексний медичний огляд, зокрема й у вузьких спеціалістів.

Перед зарахуванням їхні батьки мають надати медичному працівнику школи дві довідки:

форма № 086–1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

форма № 063/о Карта профілактичних щеплень.

Про строки та кількість обов’язкових профілактичних щеплень можна дізнатися у Національному календарі профілактичних щеплень.

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Діти, які переходять до наступного навчального класу, обов’язково мають проходити медичний профілактичний огляд раз на рік (до повноліття).

Якщо в школі відсутні дані про вакцинацію дитини, то у навчальному закладі можуть додатково попросити надати довідку. Таке буває при переході з однієї школи до іншої. Якщо ж дитина залишається у своїй школі, то довідка про вакцинацію потрібна, якщо останнім часом ви робили щеплення.

Навіть якщо дитина буде навчатися дистанційно, не забувайте проходити медогляд. Адже це насамперед важливо і для дитини, і для батьків. Це допоможе вчасно реагувати на можливі проблеми зі здоров’ям.

Вчителі також мають проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Обов’язковий профілактичний медичний огляд передбачає:

загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби);

лабораторне обстеження;

функціональне обстеження.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.