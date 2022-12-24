Для большинства семей Рождество и Новый год это время, когда все ждут волшебства и ложатся спать позже, чем обычно.

Детям Украины может помешать уснуть воздушная тревога или взрывы, но они все равно верят в волшебство, в победу своих отцов, а значит, наступит и мирное Рождество, когда родители захотят уложить из пораньше, чтобы выложить подарки под елку.

Но многие папы и мамы считают, что каким бы особенным ни было преддверие Рождества и Сочельника, спать нужно лечь вовремя.

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Наблюдая за тем, как малыши взволнованы ожиданием прибытия Санты, большинству родителей приходится нелегко, чтобы заставить своих полных адреналина детей отправиться кроватки перед Рождеством.

Софи Пиклз, эксперт по воспитанию детей рассказала, как можно обеспечить себе спокойное время сна без стресса в период Рождества.

Она обещает, что ее шесть надежных методов оставят мамам и папам достаточно времени, чтобы поднять бокал хереса на Рождество.

1. Придерживайтесь своего обычного распорядка.

Конечно, заманчиво в канун Рождества позволить детям не спать, но на самом деле это может привести к усталости малышей, капризам и напряженности для всех.

— На самом деле, как никогда важен режим, если вы хотите спокойной ночи и спокойного Рождества, — казала она. — Придерживайтесь обычного распорядка перед сном, будь то сказка или теплая ванна с пеной, прежде чем включать ночник.

2. Не угрожайте неявкой Санта Клауса. По словам эксперта по воспитанию, угроза, что этот человек не придет, может показаться хорошей идеей, но может создать хаос и расстроить детишек.

Она добавила, что можно использовать фразы, чтобы помочь себе:

Это так здорово, что завтра приедет Санта.

Я понимаю. Волноваться нормально, но нельзя (кидать игрушки, толкать брата и т. д.).

Давай выйдем на улицу, чтобы побегать немного вместо этого.

3. Держите чулки с подарками подальше от спальни.

Все мы знаем, насколько важен непрерывный ночной сон, особенно с ранним подъемом в Рождество.

По словам Софи, держите чулки подальше от спальни, чтобы дети спокойно спали, и их не беспокоил шорох, когда вы пытаетесь тихонько проникнуть внутрь.

— Более того, мысль о том, что незнакомец входит в их спальню посреди ночи, может на самом деле немного пугать детей младшего возраста.

Знание того, что никто, даже Санта Клаус, не придет в их личное пространство позволит им чувствовать себя в безопасности — все это способствует хорошему сну, добавила она.

4. Подготовьте коробку с подарками в канун Рождества

Многие родители теперь дарят своим детям подарки в канун Рождества, чтобы начать праздник с размахом.

Софи посоветовала, чтобы обеспечить спокойный и расслабленный день в канун Рождества, внимательно изучите содержимое этих коробок, убедившись, что они предназначены для создания мирной, но захватывающей атмосферы.

— Чтобы создать идеальную успокаивающую атмосферу, подумайте об уютной пижаме, праздничных тапочках и праздничной истории, которую вы можете рассказать друг к другу при свете рождественской елки, — добавила она.

5. Подышать свежим воздухом

Софи сказала, что в канун Рождества неплохо было бы укутаться в пледы и выйти на улицу на прогулку, подышать свежим воздухом.

6. Имейте план

Стоит подумать о своих семейных делах и о том, когда их делать, — сказала эксперт.

— Сделайте все свои дела в первой половине дня и погрузитесь в спокойную атмосферу, когда наступит полдень.

Эксперт также советует Рождественские фильмы запланировать на вторую половину дня, а вечер посвятите расслабляющим занятиям, таким как чтение рождественских книг, сборка пазлов или раскрашивание с размышлениями.