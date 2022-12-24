Для більшості сімей Різдво та Новий рік це час, коли всі чекають дива і лягають спати пізніше, ніж зазвичай.

Дітям України може завадити заснути повітряна тривога чи вибухи, але вони все одно вірять у диво, у перемогу своїх батьків, а отже, настане і мирне Різдво, коли батьки захочуть вкласти їх раніше, щоб викласти подарунки під ялинку.

Багато татусів і матусь вважають, що яким би особливим не був Святвечір, спати треба лягти вчасно.

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Спостерігаючи за тим, як малюки схвильовані очікуванням на прибуття Санти, більшості батьків доводиться нелегко, щоб змусити своїх повних адреналіну дітей влягтися у ліжечка перед Різдвом.

Софі Піклз, експерт із виховання дітей розповіла, як можна забезпечити собі спокійний сон без стресу у період Різдва.

Вона обіцяє, що її шість надійних методів залишать мамам та татам достатньо часу, щоб підняти келих хересу на Різдво.

1. Дотримуйтесь свого звичайного порядку.

Звичайно, привабливо напередодні Різдва дозволити дітям не спати, але насправді це може призвести до втоми малюків, капризів та напруженості для всіх.

– Насправді, як ніколи важливий режим, якщо ви хочете спокійної ночі і спокійного Різдва, – казала вона. – Дотримуйтесь звичайного розпорядку перед сном, будь то казка або тепла ванна з піною, перш ніж включати нічник.

2. Не загрожуйте неявкою Санта Клауса.

За словами експерта з виховання, загроза, що ця людина не прийде, може здатися гарною ідеєю, але може створити хаос і засмутити дітей.

Вона додала, що можна використовувати фрази, щоб допомогти собі:

Це так чудово, що завтра приїде Санта.

Я розумію. Хвилюватися нормально, але не можна (кидати іграшки, штовхати брата тощо).

Давай вийдемо на вулицю, щоб побігати трохи натомість.

3. Тримайте панчохи з подарунками подалі від спальні.

Всі ми знаємо, наскільки важливим є безперервний нічний сон, особливо з раннім підйомом на Різдво.

За словами Софі, тримайте панчохи подалі від спальні, щоб діти спокійно спали, і їх не турбувало шарудіння, коли ви намагаєтеся тихенько проникнути всередину.

– Більше того, думка про те, що незнайомець входить до їхньої спальні посеред ночі, може насправді трохи лякати дітей молодшого віку.

Знання того, що ніхто, навіть Санта Клаус, не прийде в їхній особистий простір, дозволить їм почуватися в безпеці — все це сприяє гарному сну, додала вона.

4. Підготуйте коробку з подарунками напередодні Різдва

Багато батьків тепер дарують своїм дітям подарунки напередодні Різдва, щоб розпочати свято з розмахом.

Софі порадила, щоб забезпечити спокійний і розслаблений день напередодні Різдва, уважно вивчіть вміст цих коробок, переконавшись, що вони призначені для створення мирної, але захоплюючої атмосфери.

– Щоб створити ідеальну заспокійливу атмосферу, подумайте про затишну піжаму, святкові капці та святкову історію, яку ви можете розповісти один до одного при світлі ялинки, – додала вона.

5. Подихати свіжим повітрям

Софі сказала, що напередодні Різдва непогано було б укутатися в пледи і вийти на вулицю на прогулянку, подихати свіжим повітрям.

6. Майте план

– Варто подумати про свої сімейні справи та про те, коли їх робити, — сказала експерт.- Зробіть усі свої справи в першій половині дня і пориньте в спокійну атмосферу, коли настане середина дня.

Експерт також наголошує, що Різдвяні фільми можна запланувати на другу половину дня, а вечір присвятіть розслаблюючим заняттям, таким як читання різдвяних книг, складання пазлів або розмальовування з роздумами.