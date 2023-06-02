Из-за войны в Украине более 30 детей пережили ампутацию конечностей, а если быть точным, то уже сегодня есть 31 ребенок, с которым война будет оставаться рядом всю жизнь. А боевые действия ведь еще продолжаются…

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в интервью УНН рассказывает, что сегодня для этих детишек самое важное — протезирование. Вообще-то, это юрисдикция Министерства социальной политики. Минздрав же оказывает медицинскую помощь и реабилитацию.

— Если говорить о детях, то в принципе проблем с учреждениями здравоохранения в Европе, США нет. Они детей достаточно быстро берут на протезирование, — говорит Дубров.

То есть, начальный протез поставить можно без проволочек. Но нужно понимать, что ребенок растет и через определенный период нужно менять протезы. И так несколько раз за жизнь.

— Из 992 раненых детей у 3% была ампутация определенных частей тела. Не только ноги, руки, кто-то получил ампутацию пальцев. А это не протезируется, — рассказала уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Офис Генпрокурора сообщал, что по состоянию на утро 1 июня 2023 года 1476 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Источник: УНН

Фото: Перше медичне об’єднання Львова